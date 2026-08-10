El Gobierno propone "30 años de estabilidad tributaria" para empresas que realicen nuevas inversiones

El Gobierno del Chaco anunció que enviará a la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley para crear el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) “Chaco Invierte”, una iniciativa que apunta a promover la radicación, ampliación y modernización de empresas en el territorio chaqueño.

La propuesta fue presentada por el gobernador Leandro Zdero y contempla una serie de beneficios fiscales y financieros destinados a proyectos productivos. Según informó el Ejecutivo, uno de los requisitos para acceder a los incentivos será la creación y mantenimiento de puestos de trabajo registrados.

El presidente del Banco del Chaco sufrió un grave accidente y permanece internado

Qué beneficios contempla “Chaco Invierte”

Entre las herramientas incluidas en el proyecto figura la posibilidad de reducir el costo de los créditos destinados a inversiones productivas, además de descuentos sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos durante los primeros años de ejecución de cada emprendimiento.

También se prevé la exención del Impuesto de Sellos para determinados créditos vinculados con inversiones y la entrega de Certificados de Crédito Fiscal, que permitirían recuperar parte de los fondos destinados a obras de infraestructura y utilizarlos posteriormente para cancelar impuestos provinciales.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la denominada estabilidad tributaria por 30 años para los proyectos que resulten aprobados. De acuerdo con la presentación oficial, el objetivo es que las inversiones incorporadas al régimen no sufran incrementos en la carga tributaria provincial durante ese período, en los términos que finalmente establezca la ley.

Cerraron 3 mil panaderías, cayó un 60% el consumo y surgen las "cuevas de pan"

Mayores incentivos para inversiones en el interior

El proyecto establece además una diferenciación de los beneficios según la zona de la provincia en la que se realice la inversión. Durante la presentación, el diputado nacional Guillermo Agüero señaló que las empresas que se instalen fuera del Área Metropolitana del Gran Resistencia podrán acceder a incentivos superiores.

La escala más alta de beneficios estaría destinada a proyectos desarrollados en El Impenetrable, mientras que posteriormente se ubicarían las inversiones efectuadas en otras localidades del interior chaqueño. La intención manifestada por el Gobierno es incentivar una distribución territorial más amplia de las inversiones privadas.

Además de los emprendimientos productivos, la propuesta incluye proyectos inmobiliarios y empresas que desarrollen obras de infraestructura de interés público, entre ellas intervenciones viales, energéticas, hídricas y logísticas.

Investigaban un suicidio y detuvieron a un menor por un "atroz" homicidio de una joven en Corrientes

Una ventanilla única para los trámites

Otro de los aspectos previstos es la creación de una Ventanilla Única de Inversiones, que funcionará mediante un sistema digital para centralizar trámites y permitir el seguimiento de los proyectos que soliciten incorporarse al régimen.

Cómo votaron los senadores de Chaco la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Ejecutivo provincial sostiene que el nuevo esquema busca mejorar las condiciones para la inversión privada, fortalecer la producción y aumentar el empleo formal. Sin embargo, el alcance definitivo de los beneficios, sus requisitos y mecanismos de control quedará sujeto al texto que ingrese a la Legislatura y a las modificaciones que puedan surgir durante su tratamiento parlamentario.

De la presentación participaron funcionarios provinciales, representantes de cámaras de comercio y referentes del sector privado, entre otros.