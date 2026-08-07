Cómo votaron los senadores de Chaco la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La representación de Chaco en el Senado de la Nación quedó dividida durante la votación de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción durante la madrugada de este viernes. Jorge Capitanich rechazó la iniciativa, mientras Silvana Schneider y Juan Cruz Godoy votaron a favor del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El resultado reflejó también las diferencias políticas entre los tres legisladores: mientras Capitanich y Schneider protagonizaron extensas intervenciones para explicar sus posiciones, Godoy fue el único senador chaqueño que no tomó la palabra durante las más de once horas de debate, aunque acompañó al oficialismo en la votación.

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La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos afirmativos contra 33 negativos y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados. Para conseguir los apoyos necesarios, La Libertad Avanza terminó retirando el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, después de haber excluido previamente la reforma a la Ley de Tierras Rurales.

Capitanich, en contra

El exgobernador Jorge Capitanich fue el único de los tres senadores de Chaco que votó en contra. Durante su exposición cuestionó las reformas previstas en materia de expropiaciones, desalojos, regularización dominial y manejo del fuego y sostuvo que la defensa de la propiedad privada ya está contemplada en el artículo 17 de la Constitución Nacional.

“El problema de la República Argentina no es la inviolabilidad de la propiedad privada: es el acceso a la propiedad privada por parte de los pobres”, afirmó durante su intervención.

Capitanich también planteó reparos sobre el impacto que podrían tener las modificaciones a la Ley de Expropiaciones sobre futuras obras públicas y defendió la vigencia de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque ese capítulo finalmente no llegó al recinto.

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El senador peronista advirtió además que los recursos naturales y el territorio forman parte de una disputa geopolítica global. “Una cosa es promover inversiones, otra es pretender enajenar el país y otra es regalarlo”, sostuvo.

Schneider defendió el proyecto y votó a favor

La también senadora chaqueña Silvana Schneider se ubicó en la vereda opuesta. Durante su discurso adelantó su “pleno acompañamiento” al proyecto y horas después cumplió con lo anunciado al votar afirmativamente.

Schneider defendió particularmente las reformas sobre expropiaciones y desalojos y volvió a dirigir fuertes cuestionamientos contra organizaciones piqueteras de Chaco. Aseguró que en años anteriores productores agropecuarios habían vivido con “miedo” ante ocupaciones de sus tierras. “Era común que un piquetero amigo del poder de turno entrara a su campo, echara a la calle a esas familias y a generaciones enteras”, afirmó.

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También aseguró que en Resistencia hubo “barrios enteros rehenes de piqueteros” y reivindicó la política de entrega de títulos de propiedad de la gestión provincial de Leandro Zdero.

Aunque Schneider defendió durante su discurso las modificaciones propuestas sobre la Ley de Manejo del Fuego, ese capítulo finalmente fue retirado por el oficialismo antes de la votación al comprobar que no reunía los apoyos necesarios.

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Godoy votó con el Gobierno, pero no habló

El tercer representante chaqueño, Juan Cruz Godoy, también acompañó el proyecto y quedó así alineado con La Libertad Avanza en la votación. A diferencia de Capitanich y Schneider, sin embargo, Godoy no realizó ninguna exposición en el recinto para explicar o defender su voto. Fue el único de los tres senadores por Chaco que no tomó la palabra durante el debate del proyecto.

Su voto afirmativo terminó aportando a los 37 apoyos que permitieron al Gobierno conseguir la media sanción, después de una jornada atravesada por negociaciones y concesiones sobre algunos de los puntos más controvertidos del texto.