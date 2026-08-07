Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el bloque correntino se alineó con Milei y votó a favor

En el marco de una ajustada votación tras más de diez horas de debate en el recinto, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa impulsada por la gestión de Javier Milei contó con el respaldo pleno de los tres legisladores por Corrientes, en una muestra de sintonía política de la provincia con la administración central.

Cómo votaron los senadores de Chaco la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Con un marcador final de 37 votos afirmativos frente a 33 en contra, el oficialismo nacional logró destrabar el avance de la norma, que contempla reformas clave en el régimen de desalojos exprés, la modernización de registros y los mecanismos de expropiación.

Sin embargo, para garantizar los consensos parlamentarios, el Poder Ejecutivo debió ceder terreno y retirar dos de las secciones más controvertidas del borrador original: el Capítulo 4, relativo a la Ley de Manejo del Fuego, y el articulado que promovía la desregulación en la venta de tierras rurales a capitales extranjeros.

El bloque correntino alineado con el Ejecutivo

El alineamiento de la delegación correntina en la Cámara alta reflejó la postura del oficialismo provincial conducido por los hermanos Juan Pablo Valdés y Gustavo Valdés.

Los tres escaños del distrito votaron en bloque a favor de la iniciativa: los radicales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, junto al senador Carlos Mauricio Espínola, quien ocupa la banca de la minoría, pero que se incorporó a las filas del esquema gobernante en las últimas elecciones.

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En la previa de la sesión, el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi, había adelantado a Perfil los motivos de su acompañamiento: "La ley tiene mucho que ver con lo que significa mejorar las expropiaciones, mejorar los juicios de desalojos para la recuperación de los inmuebles y la modernización de los registros".