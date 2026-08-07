Juan Pablo Valdés criticó la comunicación del Gobierno por la Ley de Tierras: "Mal explicado es imposible llegar a un debate"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se sumó a las críticas hacia la estrategia de difusión del Poder Ejecutivo Nacional respecto a la frustrada reforma sobre la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, punto que terminó siendo retirado del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada para lograr la media sanción en el Senado.

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"Era un proyecto que estaba generando polémica", sostuvo el mandatario provincial, al tiempo que remarcó la necesidad de discutir la normativa pero bajo otros parámetros. "Es un debate que hay que dar, pero estaba mal encarado, mal explicado y obviamente que no va a encontrar ningún argentino que esté a favor de la extranjerización de las tierras", aseveró.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo correntino puso el foco en las deficiencias comunicacionales del oficialismo central como el factor desencadenante del rechazo social y político. "Se comunicó mal, quizás no se arrancó por una explicación de qué era lo que se buscaba o cuál era el problema que buscaba abordar este proyecto y eso fue generando mucho rechazo", analizó.

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Asimismo, Juan Pablo Valdés lamentó que las fallas en el planteo hayan obturado la posibilidad de un intercambio de fondo que permita destrabar proyectos de desarrollo para la región. "No permitió alcanzar el grado de debate necesario que es para solucionar algunos problemas y garantizar algunas inversiones, pero mal explicado es imposible llegar a un debate", enfatizó.

Desdoblamiento electoral en evaluación

En otro orden de temas, consultado sobre el escenario político y la tendencia de varias provincias a desdoblar los comicios provinciales de las elecciones nacionales de cara a 2027, el mandatario correntino mantuvo una postura cauta y evitó dar definiciones apresuradas.

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Al respecto, Valdés aseguró que las prioridades de la gestión provincial están puestas en la agenda pública inmediata como el fenómeno de El Niño. "Estamos muy concentrados en la gestión. Todavía no hemos conversado junto al espacio político, así que seguro que en un tiempo más adelante lo vamos a poder decir", finalizó.