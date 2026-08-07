Una senadora denunció que piqueteros “expulsaban” productores en Chaco y respaldó la ley de Milei

La senadora nacional por Chaco Silvana Schneider volvió a utilizar una intervención en el Congreso para cuestionar a los movimientos piqueteros de su provincia, mención que suele usar en sus intervenciones. Esta vez lo hizo durante el debate de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el gobierno de Javier Milei, a la que anticipó su “pleno acompañamiento”.

El pronunciamiento se produjo varias horas antes de la votación. Ya durante la madrugada de este viernes, la legisladora radical cumplió con lo anunciado y acompañó el proyecto, que consiguió la media sanción del Senado con 37 votos afirmativos y 33 negativos y ahora deberá ser discutido por la Cámara de Diputados.

Schneider dedicó buena parte de su discurso a defender las modificaciones sobre expropiaciones y desalojos. En ese tramo trasladó la discusión nacional a Chaco y aseguró que, durante anteriores administraciones provinciales, familias productoras llegaron a ser desplazadas de sus tierras por dirigentes sociales vinculados con el poder político.

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“Era común que un piquetero amigo del poder de turno entrara a su campo, echara a la calle a esas familias y a generaciones enteras de familias que no solamente vivían en esa tierra, sino que trabajaban en esa tierra por muchos años”, sostuvo desde su banca.

Según la senadora, aquellos productores tenían “miedo” y se encontraban desprotegidos frente a esas situaciones. “Lo más triste es que esa familia no solo no tenía quién la escuchara, sino que no tenía quién le diera respuesta”, agregó.

“Barrios enteros rehenes de piqueteros”

Schneider llevó luego sus cuestionamientos a Resistencia, la capital chaqueña. “Teníamos barrios enteros rehenes de piqueteros”, afirmó y aseguró que algunos dirigentes evitaban avanzar con la regularización dominial de las viviendas como mecanismo de sometimiento político.

“Eran ellos quienes decidían no darle el título de propiedad a la familia porque era la forma de tenerlos sometidos”, lanzó.

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La legisladora aprovechó ese tramo para marcar diferencias con las administraciones anteriores de Chaco y reivindicar el cambio de gobierno producido en diciembre de 2023 con la llegada del radical Leandro Zdero. Sin mencionarlo directamente en esa parte de su discurso, también lanzó críticas hacia el espacio encabezado por el exgobernador y actual senador Jorge Capitanich, recientemente procesado por la Justicia Federal en una investigación vinculada con la adjudicación de tierras fiscales.

“Estos piqueteros, en gran parte terratenientes de ese entonces, poderosos de mi provincia, hoy están presos y sus cómplices procesados por regalarle tierra a sus amigos y familiares”, afirmó Schneider. Se trató de una de las expresiones más fuertes de su intervención.

En contraposición, destacó la política de regularización dominial del actual gobierno chaqueño y aseguró que durante la gestión de Zdero fueron entregados más de 6.000 títulos de propiedad, 3.000 adjudicaciones y 50.000 hectáreas de tierras a sus legítimos tenedores. “Esto es dignidad, esto es respeto, esto es seguridad jurídica, esto es libertad para nuestra gente”, sostuvo.

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La senadora también defendió los cambios planteados inicialmente sobre la Ley de Manejo del Fuego, al argumentar que las restricciones vigentes terminaban castigando al productor que había sufrido un incendio. Sin embargo, ese capítulo fue retirado por el oficialismo antes de la votación ante la falta de respaldo suficiente en el recinto.

Schneider respaldó además el endurecimiento de los requisitos para las expropiaciones, la aceleración de determinados procesos de desalojo y la modernización y digitalización de los registros inmobiliarios.

“Esta modernización no solo es importante para actualizar los registros, llevar eficiencia y desburocratizar, sino sobre todo para hacerle más fácil la vida a nuestra gente, a todos los argentinos”, señaló antes de cerrar su intervención.

Finalmente, anticipó cuál sería su posición cuando llegara el momento de votar: “Quiero adelantar mi pleno acompañamiento al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Varias horas después, durante la madrugada, Schneider levantó la mano y quedó entre los senadores que permitieron al Gobierno obtener la media sanción.