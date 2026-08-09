El presidente del Banco del Chaco sufrió un grave accidente y permanece internado

Livio Gutiérrez, presidente del Nuevo Banco del Chaco, permanece internado en Resistencia después de haber sufrido un grave accidente de tránsito en el interior de la provincia. El funcionario, de 56 años, resultó herido en un choque múltiple ocurrido durante la noche del viernes sobre la Ruta Nacional 89.

El siniestro se produjo alrededor de las 21, a unos cinco kilómetros de la localidad chaqueña de Corzuela, en inmediaciones de una planta de silos. En el accidente estuvieron involucrados tres vehículos: dos camionetas Volkswagen Amarok y un Volkswagen Gol Power.

Gutiérrez, abogado oriundo de Las Breñas y actualmente al frente de la principal entidad bancaria estatal de la provincia, viajaba en una de las camionetas. Como consecuencia del impacto sufrió un traumatismo de cráneo, lesiones en el tórax y una profunda herida en la cabeza.

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Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado inicialmente al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde ingresó con hipotensión y fue estabilizado por el equipo médico. Los profesionales lograron controlar el sangrado y le administraron medicación para el dolor antes de disponer su derivación a un centro de mayor complejidad.

Durante la madrugada del sábado fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia, donde ingresó cerca de las 3.30 en condiciones hemodinámicamente estables. Los estudios realizados posteriormente detectaron una contusión en el sector izquierdo del tórax, una fractura costal y un pequeño derrame pleural.

En un primer momento necesitó asistencia con oxígeno mediante una cánula nasal, aunque posteriormente pudo prescindir de ella. Actualmente permanece descansando, bajo observación y con seguimiento médico permanente. Además, estaba prevista una nueva tomografía para controlar la evolución de las lesiones.

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Si bien en las primeras horas posteriores al choque su estado había sido informado como reservado, la evolución registrada desde su ingreso al Perrando fue favorable. Por el momento, su cuadro clínico se mantiene estable.

Mientras tanto, la Policía del Chaco continúa con las pericias para establecer cómo se produjo la colisión múltiple y determinar las responsabilidades. El accidente provocó preocupación en el ámbito político e institucional de la provincia debido al cargo que ocupa Gutiérrez al frente del Nuevo Banco del Chaco.