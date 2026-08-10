Polémica en el Partido Autonomista: prorrogan mandatos y suspenden a Raúl Alfonso antes de las internas

El Partido Autonomista (PA) de Corrientes fue escenario de una caldeada jornada política tras la realización de su Convención y Junta de Gobierno, en la que se resolvió prorrogar por tres meses los mandatos de sus actuales autoridades, fijar el llamado a elecciones internas para fin de año y disponer la suspensión preventiva del ex diputado provincial Raúl Alfonso.

La medida generó un inmediato rechazo por parte del exlegislador, quien denunció ser víctima de un intento de proscripción para evitar su participación en los comicios partidarios. "Me echaron los Portel y la empleada de Valdés de mi querido PA", publicó Alfonso en sus redes sociales, dirigiendo sus críticas al secretario de la mesa directiva, Antonio Portel, y a la presidenta de la fuerza, Silvia Galarza.

En su descargo, Alfonso detalló que la decisión del Tribunal de Disciplina, fundamentada en una supuesta "inconducta partidaria", busca neutralizar su armado. "Esta suspensión preventiva no es una simple medida administrativa. Tiene una consecuencia política concreta e inmediata: me impide ejercer plenamente mis derechos como afiliado y participar en igualdad de condiciones del proceso electoral interno", aseveró.

Además, recordó las diferencias internas planteadas en el último turno electoral entre quienes respaldaron a Gustavo Valdés y quienes acompañaron la propuesta de Ricardo Colombi.

La respuesta de la conducción del PA

Ante los señalamientos del ex legislador, el secretario de la mesa directiva del Partido Autonomista, Antonio Portel, salió al cruce y negó que la medida configure una sanción definitiva o una expulsión del espacio.

"El doctor Alfonso no está expulsado del Partido Autonomista, lo que se hizo fue iniciar la causa disciplinaria que trae aparejada la suspensión automática de su afiliación", sostuvo Portel a radio Dos.

Asimismo, detalló que se abrirá un período de prueba de entre un mes y un mes y medio para que el dirigente formule su descargo, proceso que "puede terminar en expulsión como no".

Por último, la conducción ratificó la hoja de ruta electoral para renovar los cargos partidarios en el territorio provincial. Según precisó Portel, durante esta semana formalizarán la convocatoria y el cronograma definitivo con vistas a celebrar los comicios internos en el mes de diciembre.