Reabrieron el cruce de la avenida Maipú sobre el arroyo Pirayuí en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes habilitó este lunes la circulación vehicular en el cruce de la avenida Maipú sobre el arroyo Pirayuí, luego de dos semanas de interrupción total dispuesta para el avance de una obra de infraestructura hídrica clave para la zona sur de la ciudad.

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El tránsito quedó restablecido en ambas bandas del viaducto, aunque desde la comuna capitalina precisaron que la calzada presentará un ancho reducido debido a que los equipos técnicos continúan ejecutando las tareas finales en el sector.

Por esta razón, las autoridades solicitaron a los conductores extremar los cuidados al circular por la zona, respetar la señalización provisoria e ir a velocidad moderada.

Plan de contingencia y desvíos

Durante los 14 días que demandó el corte preventivo, el municipio implementó un corredor alternativo para canalizar el flujo vehicular entre los distintos barrios del sur capitalino.

La traza contingente incluyó obras de mejoramiento a lo largo de 1.200 metros sobre la calle Héroes de Malvinas, donde se realizaron tareas de perfilado, enripiado, reparación de conexiones de agua, mantenimiento del arbolado y colocación de iluminación provisoria.

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La adecuación de la arteria alternativa permitió sostener la fluidez del tránsito y reorganizar el recorrido de las líneas del transporte urbano de pasajeros, fundamentalmente los ramales 103 B y 103 C.

La intervención sobre el arroyo Pirayuí forma parte del plan de obras hídricas del municipio, orientado a optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante precipitaciones de intensidad en un sector neurálgico de la capital.