“Ella lo amaba a Julián, la verdad no está completa”: la nueva defensa de Cantero anticipó otra versión del crimen

La defensa de Victoria Luz Cantero, detenida e imputada por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, cambió de manos y sus nuevos abogados anticiparon una estrategia que buscará discutir la reconstrucción del hecho conocida hasta ahora. “Ella lo quería y lo amaba mucho a Julián”, sostuvo la letrada Celeste Segovia, mientras su colega Rodrigo Maidana Ladu afirmó que existe una versión “completamente diferente” de lo ocurrido.

Segovia y Maidana Ladu asumieron este lunes la representación de Cantero, luego de la renuncia de Lucas Bosch, quien había presentado durante la noche del domingo un escrito para apartarse de la defensa. Tras mantener un primer encuentro con la acusada, los nuevos abogados indicaron que ahora deberán acceder integralmente al expediente y estudiar las pruebas antes de definir sus próximos movimientos.

“Seguramente ahora vamos a tener el acceso correspondiente al expediente y a estudiar cada una de las pruebas”, explicó Segovia, quien aclaró que el contacto inicial con su defendida fue breve y evitó adelantar conclusiones categóricas sobre la investigación.

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“Ella lo amaba a Julián”

Uno de los pasajes que marcó la presentación pública de la nueva defensa estuvo relacionado con el vínculo entre Cantero y la víctima. Segovia aseguró que su defendida atraviesa un fuerte estado de conmoción y rechazó cualquier interpretación que sugiera indiferencia frente a la muerte del joven.

“Ella lo quería y lo amaba mucho a Julián. Lamentablemente ocurrió esta situación y ninguna persona que atraviese algo de esta magnitud puede estar bien o feliz”, manifestó.

La abogada describió a Cantero como “sumamente vulnerable”, “absolutamente triste” y “desencajada”. También señaló que mantuvo contacto con sus padres y aseguró que la familia se encuentra profundamente afectada por la situación.

Segovia planteó que el expediente tiene consecuencias para dos familias: la de Julián Álvarez Guardia, por su muerte, y la de Cantero, quien permanece detenida y enfrenta una imputación provisoria por homicidio agravado por el vínculo, figura que contempla una pena de prisión perpetua.

“La verdad no está completa”: la defensa dice que hay otra versión

Maidana Ladu fue más allá y adelantó que la reconstrucción que realizará la defensa será distinta de la que circuló públicamente durante la primera semana de investigación.

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“Hay una versión de ella completamente diferente a la que ha tomado estado muy público y que es obviamente la que va a usar la defensa”, señaló.

El abogado sostuvo que existirían circunstancias previas al hecho que todavía no fueron expuestas públicamente y que, según su posición, podrían resultar relevantes para interpretar lo sucedido dentro de la vivienda del barrio 100 Viviendas CGT de Resistencia.

La defensa evitó revelar por el momento cuáles serían concretamente esos elementos. Los letrados señalaron que primero deberán determinar qué información ya se encuentra incorporada a la causa y qué documentación o evidencia adicional será presentada por ellos.

Relatos de violencia y perspectiva de género

Uno de los puntos centrales anticipados por Maidana Ladu es que la estrategia incluirá un análisis con perspectiva de género. El abogado mencionó la existencia de antecedentes y “relatos de violencia” que, según indicó, deberán ser evaluados dentro de la investigación.

“Hay antecedentes que todavía obran en la causa, pero que no son todavía conocidos por la gente. Cuestiones anteriores, relatos de violencia”, expresó.

Se trata, por ahora, de una postura planteada por la defensa y cuyo alcance deberá confrontarse con las pruebas incorporadas al expediente. Segovia agregó que consideran que existen elementos capaces de mejorar la situación procesal de Cantero, aunque sostuvo que sería irresponsable precisar cuáles antes de conocer integralmente las actuaciones.

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Los abogados anticiparon que revisarán las constancias disponibles en el Sistema de Gestión Integral de Expedientes (SIGI) y que posteriormente podrían aportar evidencia propia. “Vamos a ver las pruebas reunidas hasta el momento y a ofrecer concomitantemente las que nosotros tenemos reservadas que nos aportó la familia”, explicó Maidana Ladu.

El cambio de abogados a una semana del crimen

La llegada de Segovia y Maidana Ladu se produjo después de que Lucas Bosch renunciara a continuar como defensor de Cantero. El abogado había sido hasta ese momento una de las principales voces públicas de la acusada y había sostenido, tras la imputación, que las pruebas conocidas no constituían a su criterio “un gran plexo probatorio”.

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El expediente busca determinar qué ocurrió durante la mañana del domingo 2 de agosto dentro de la vivienda donde se encontraban Julián y Victoria. Según una declaración incorporada a la investigación, Facundo Cantero, hermano de la acusada, recibió una llamada de auxilio y luego participó del traslado del joven al Hospital Julio C. Perrando, donde posteriormente se confirmó su muerte.

Cantero permanece detenida mientras la causa continúa bajo la órbita del Equipo Fiscal N.º 2. Con el ingreso de sus nuevos abogados, comienza ahora una etapa en la que la defensa buscará incorporar una reconstrucción alternativa y elementos que, según anticipó, hasta el momento no tuvieron exposición pública.