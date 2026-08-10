Carlos Rodríguez sobre la mora: "No veo una salida de este círculo vicioso usando políticas económicas convencionales"

El analista económico Carlos Rodríguez se refirió a la situación de las familias endeudadas y la mora crediticia al analizar uno de los aspectos centrales de la actual coyuntura económica.

“La enorme difusión en los medios que está teniendo el tema de la mora crediticia debe aumentar las expectativas de que aparezca alguna ayuda estatal (como siempre ha ocurrido)”, sostuvo en una publicación titulada “Recesión, Mora y Expectativas”.

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“Recesión, Mora y Expectativas”

“Eso hace que, para algunos, entrar en mora sea más atractivo (menos costoso) a medida que aumenta la mora agregada. Se crea un círculo vicioso entre la cartera en mora y las expectativas de intervención. Este proceso sería mucho menos probable en un gobierno políticamente fuerte, con instituciones económicas aceptadas y en pleno funcionamiento. No es el caso de este gobierno de transición”, agregó.

“Si este gobierno interviene, estaría reconociendo la derrota de su modelo liberal, lo que afectaría seriamente su imagen de cara a las elecciones de 2027”, opinó el exfuncionario de Carlos Menem.

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Cuál podría ser la solución a la mora crediticia

“Una solución sería una fuerte recuperación de la economía —y, en particular, de la economía de los deudores— que facilite el servicio de las deudas en mora. Lamentablemente, una vez que se echa a rodar la piedra de la recesión, es muy difícil detenerla, sobre todo en un período electoral”, evaluó Rodríguez.

Además consideró que “recesión, mora y expectativas son tres variables que se retroalimentan entre sí y complican cualquier intento razonable de salir de esa vorágine, dada la fecha fija de las elecciones”.

“Si agregamos el sector cambiario, el problema se vuelve todavía más complejo. No veo una salida de este círculo vicioso usando políticas económicas convencionales”, estimó el economista formado en la Escuela de Chicago.

“Medidas de corte keynesiano significarían una dura derrota política. Profundizar el modelo implicaría más costos de ajuste en el corto plazo, con los beneficios llegando bastante más adelante”, advirtió.

Y por último Rodríguez concluyó: “La solución parece estar en manos de la Política. O de los Hechiceros”.