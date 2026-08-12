Tierras raras en Corrientes: el gobernador confirmó la llegada de inversores para iniciar exploraciones

El desarrollo minero en Corrientes dio un paso clave tras la confirmación realizada por el gobernador Juan Pablo Valdés sobre la llegada de los potenciales inversores interesados en la prospección de tierras raras y recursos minerales en el territorio provincial. El mandatario detalló que los ejecutivos de un grupo empresarial realizaron intensas recorridas de campo a lo largo de la presente semana.

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"Estuvieron recorriendo una gran parte de la provincia, nos quedó la mitad para recorrer, no nos dio más el tiempo", afirmó Valdés al certificar la presencia de la comitiva técnica.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo se mostró optimista respecto al inicio de las tareas operativas en el terreno: "Se hicieron presentes los futuros inversores en materia de minería, así que yo creo que en un tiempo no muy lejano ya van a estar desembarcando, van a estar comenzando las primeras exploraciones".

Sin embargo, el gobernador aclaró que aún resta completar la etapa administrativa previa a las perforaciones de prueba: "Nos queda trabajo de papelería para ponernos de acuerdo, pero sí ya han venido, sí ya han dado el visto bueno y dentro de un tiempo se van a comenzar las exploraciones".

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Las zonas delimitadas para los cateos de tierras raras

El plan de prospección sobre tierras raras —un grupo de 17 elementos químicos claves para la producción de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, tecnología de punta e imanes permanentes— comprende dos grandes bloques geológicos en la provincia.

El primer bloque abarca el Eje Centro-Sur, con proyectos piloto focalizados en los departamentos de Curuzú Cuatiá, Mercedes y Felipe Yofre. La segunda franja corresponde al bloque oriental sobre la Ruta Nacional 14, cuyos estudios técnicos abarcan desde la localidad de La Cruz hasta San Carlos.

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"Son tierras que contienen minerales conductores que viabilizan la transición de la energía en potencia. Los indicios geológicos están, pero ahora hay que hacer las exploraciones", había argumentado Juan Pablo Valdés a fines de junio cuando anunció esta nueva inversión.

Para garantizar la supervisión y la sustentabilidad de los procedimientos, el Gobierno de la Provincia articulará mesas de trabajo junto a investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Arenas para fracking en la cuenca del Paraná

En paralelo al proyecto de minería tecnológica, la provincia abrió una segunda línea extractiva orientada al suministro de insumos para los yacimientos hidrocarburíferos no convencionales de la Argentina.

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De acuerdo con las prospecciones oficiales, la provincia detectó reservorios de arenas de fracking, utilizadas como agentes de sostén en la estimulación de pozos de petróleo y gas.

Este bloque productivo y logístico está delimitado en la ribera del río Paraná, en el tramo que abarca desde Empedrado hasta Bella Vista, con proyecciones de análisis menores en zonas cercanas a Corrientes Capital.