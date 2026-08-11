Castagneto: "La gente no llega al día 10 porque han aumentado las tarifas, ha aumentado todo"

El diputado nacional Carlos Castagneto sostuvo que “la gente no llega al día 10 porque han aumentado las tarifas” y “ha aumentado todo” al analizar la crítica situación que atraviesan las familias argentinas.

Además consideró que “la deuda que tiene la sociedad con los bancos, con las tarjetas de crédito, con las plataformas digitales ya supera los límites incalculables con una tasa de interés de más del 700%”.

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“La gente no llega al día 10”

“La gente no llega al día 10, no es que no llegue al 30, no llega al día 10, porque han aumentado las tarifas, ha aumentado todo”, aseguró en declaraciones a Radio Del Plata.

“Entonces creo que cuando le aprieta el zapato a algunos gobernadores que fueron dialoguistas y se dan cuenta que no les cumplen a ellos y menos le cumplen al pueblo, tontos no son, entonces tienen que dar un paso atrás porque ya es insostenible todas las leyes que ha sacado este gobierno, y no le ha quedado nada a la Nación y no le ha quedado nada a las provincias porque el federalismo para este gobierno no existe”, analizó sobre el revés del oficialismo en el Senado en la Ley de Tierras.

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Familias endeudadas

Sobre la situación de las familias endeudadas, Castagneto recordó que “hay un montón de proyectos de ley, incluido el mío, que se limite la tasa de interés”.

“Hablando con un vecino, 3 millones de pesos le prestaba a 12 meses una billetera, ¿sabés cuánto devolvía? 4.800.000”, ejemplificó.

“Cuando estás al borde del precipicio y das un paso adelante, eso es lo que te hace la billetera virtual”, graficó el diputado de Unión por la Patria.

Por último advirtió que “la gente no aguanta más” y que “la mentira tiene un límite” al cuestionar al gobierno del presidente Javier Milei.