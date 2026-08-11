La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanzará este martes 11 de agosto con la ejecución de su cronograma unificado de pagos correspondiente al período mensual en curso. El esquema de acreditaciones abarca tanto a los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos como a los beneficiarios de asignaciones familiares y prestaciones sociales de todo el país. La distribución de los fondos monetarios se realiza directamente en las cuentas bancarias de los titulares según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Los montos liquidados por el organismo previsional quedan depositados de forma automática en las cuentas de los beneficiarios para su retiro con tarjeta de débito o por ventanilla. Las autoridades recordaron que los titulares no necesitan solicitar turnos previos en las entidades financieras para retirar el dinero en efectivo y que disponen de un margen de tiempo extendido dentro del calendario mensual para hacer uso de las sumas acreditadas.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos mensuales no superen el monto mínimo legal continúan percibiendo sus haberes de acuerdo al calendario pautado para la segunda semana del mes.

Las fechas y terminaciones de DNI para los jubilados que no superan la mínima este martes son:

- Los documentos terminados en 1 cobran el martes 11 de agosto.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo acceden este martes al cobro de la liquidación mensual dispuesta por el Estado nacional.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo este martes son:

- Los documentos terminados en 1 cobran el martes 11 de agosto.

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Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos finalizados en 0 y 1 percibirán sus haberes en la misma jornada inicial del cronograma. La acreditación bancaria para ambas terminaciones se realizará el lunes 10 de agosto.

Este grupo abarca las pensiones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos o más, las cuales se liquidan en el primer tramo del calendario previsional de ANSES.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias incorporadas al programa de la Asignación por Embarazo (AUE) ingresan al tramo de cobros asignado por el organismo previsional mediante acreditación bancaria directa.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación por Embarazo este martes son:

- Los documentos terminados en 1 cobran el martes 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas (PNC) mantienen habilitada la ventana de liquidación bancaria de forma general para todos los titulares.

Las fechas para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas este martes son:

- Todas las terminaciones de documentos cobran entre el lunes 10 de agosto y el jueves 10 de septiembre.

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Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones que cubren eventos extraordinarios como Matrimonio, Nacimiento y Adopción continúan con su cronograma de pago unificado sin distinciones por el último número de documento.

Las fechas para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) este martes son:

- Todas las terminaciones de documentos cobran entre el lunes 10 de agosto y el jueves 10 de septiembre.

GZ/lr