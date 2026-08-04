La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que los trabajadores pueden consultar el detalle de los aportes registrados a lo largo de toda su trayectoria a través de la plataforma mi ANSES.

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La herramienta virtual permite obtener la constancia sin necesidad de recibir la autenticación por parte del personal del organismo previsional. El procedimiento habilita la descarga e impresión del documento desde cualquier dispositivo conectado a internet, lo que evita la obligación de trasladarse a una oficina presencial.

Cómo acceder a la Historia Laboral desde la web y la app de ANSES

Para iniciar la gestión, el usuario debe contar con su Clave de la Seguridad Social e ingresar al portal mi ANSES. Dentro de ese entorno, la ruta de navegación contempla ingresar en la sección Trabajo y seleccionar la opción Consultar Historia Laboral.

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El trámite también puede realizarse directamente desde el sitio web oficial ingresando a Trámites y servicios para luego elegir la solapa Historia Laboral. Asimismo, la aplicación móvil mi ANSES dispone de la alternativa navegando a través de la pestaña Mis datos y seleccionando Mi Historia Laboral.

Qué información contiene el registro de aportes de los trabajadores

La Historia Laboral permite que los trabajadores en relación de dependencia se informen sobre sus aportes a partir de las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores. El documento consolida los datos ingresados al sistema por las empresas y entidades contratantes durante la vida activa del empleado.

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El registro abarca también a los trabajadores independientes. Quienes se desempeñen de forma autónoma o estén inscriptos como monotributistas pueden visualizar los períodos registrados en el sistema previsional junto con sus respectivas remuneraciones.

GZ