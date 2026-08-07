La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa las acreditaciones correspondientes al calendario de pagos mensual para el octavo mes del año. La apertura del cronograma abarca de forma simultánea a los jubilados con haberes mínimos, a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

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Las transferencias bancarias se realizarán de manera escalonada en las cuentas de la seguridad social de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular de forma previa al feriado del 17 de agosto.

Los desembolsos del período reflejan la distribución de fondos fijada por el organismo en el circuito bancario nacional. Las autoridades del ente previsional recordaron que los montos mensuales se depositan de forma directa en las cuentas asociadas para su retiro por cajero automático o ventanilla, garantizando que los primeros grupos cobren antes del fin de semana largo.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

- Documentos terminados en 0: cobran el lunes 10 de agosto.

- Documentos terminados en 1: cobran el martes 11 de agosto.

- Documentos terminados en 2: cobran el miércoles 12 de agosto.

- Documentos terminados en 3: cobran el jueves 13 de agosto.

- Documentos terminados en 4: cobran el viernes 14 de agosto.

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Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

- Documentos terminados en 0: cobran el lunes 10 de agosto.

- Documentos terminados en 1: cobran el martes 11 de agosto.

- Documentos terminados en 2: cobran el miércoles 12 de agosto.

- Documentos terminados en 3: cobran el jueves 13 de agosto.

- Documentos terminados en 4: cobran el viernes 14 de agosto.

Asignación por Embarazo

- Documentos terminados en 0: cobran el lunes 10 de agosto.

- Documentos terminados en 1: cobran el martes 11 de agosto.

- Documentos terminados en 2: cobran el miércoles 12 de agosto.

- Documentos terminados en 3: cobran el jueves 13 de agosto.

- Documentos terminados en 4: cobran el viernes 14 de agosto.

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Asignación por Prenatal y Maternidad

Las titulares de las Asignaciones por Prenatal y Maternidad percibirán casi la totalidad de sus beneficios antes del cierre bancario por el feriado nacional.

- Las beneficiarias con DNI finalizados en 0 y 1 cobrarán el lunes 10 de agosto.

- Quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 percibirán la prestación el martes 11 de agosto.

- Las titulares con DNI concluidos en 4 y 5 recibirán los fondos el miércoles 12 de agosto.

- Quienes posean DNI finalizados en 6 y 7 cobrarán el jueves 13 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

- Todas las terminaciones de documento: cobran del lunes 10 de agosto al jueves 10 de septiembre.

Asignaciones de Pago Único

- Todas las terminaciones de documento: cobran del lunes 10 de agosto al jueves 10 de septiembre.

GZ