La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida la Ayuda Escolar Anual como un apoyo económico que se otorga una vez al año para acompañar a los beneficiarios en el inicio del ciclo lectivo.

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El beneficio está destinado a las personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, la Asignación Familiar por Hijo o la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Para los hijos sin discapacidad, la asignación abarca desde los 45 días de vida hasta el mes en que cumplan los 18 años. Es requisito indispensable que asistan a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial en los niveles inicial, primario y secundario. Para los hijos con discapacidad no rige un límite de edad.

En estos casos, deben asistir a establecimientos de enseñanza oficial o especial (públicos o privados), recibir apoyo de maestros particulares, concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o realizar tratamientos de rehabilitación. El monto a cobrar varía según la zona geográfica de residencia.

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Cómo realizar el trámite online del certificado escolar en mi ANSES

El cobro de la prestación correspondiente al ciclo 2026 se activa a partir del mes de marzo. La presentación del certificado escolar es obligatoria todos los años y el plazo límite estipulado para generar y cargar el formulario completo a través de la plataforma mi ANSES es el 31 de diciembre.

El trámite es completamente digital y puede realizarse desde una computadora o mediante la aplicación móvil oficial de la entidad.

El procedimiento exige ingresar a mi ANSES en la sección "Hijos", seleccionar la opción "Presentar un Certificado Escolar" y presionar "Generar Certificado" completando los datos requeridos. Una vez impreso, el documento debe llevarse al establecimiento educativo, maestro particular o centro de rehabilitación para su llenado y firma.

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La institución debe marcar las casillas de "Alumno Regular" e "Incorporado a la Enseñanza Oficial" según corresponda. El formulario debe estar completado con letra clara, legible y sin tachaduras ni enmiendas. Finalmente, hay que sacarle una foto nítida e ingresarla nuevamente en mi ANSES en el apartado "Subir Certificado".

GZ