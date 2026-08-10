Encuesta: el 59% de los cordobeses afirma estar peor o igual de mal que en 2025

Una encuesta revela que el 59% total de los cordobeses afirma estar peor o igual de mal que En 2025.

El estudio lo realizó la consultora Sicchar en la provincia de Córdoba entre el 1 y el 4 de agosto de 2026.

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Qué dice la encuesta de Sicchar

“Lo que estamos viendo por encima de estos indicadores macroeconómicos que muestra el presidente en varias ocasiones positivos, pero que en la economía micro, en la economía familiar no impacta”, explicó Carlos Sicchar a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

“Entonces nuestro estudio revela que el 59% total de los cordobeses afirma estar peor o igual de mal que el pasado año”, agregó en diálogo con Julio Kloppenburg.

Además señaló que “la expectativa que tiene, cada vez se achica más de ir mejorando”. “El 49% proyecta un empeoramiento respecto a la situación del año anterior, y esto impacta en desánimo estructural que condiciona especialmente a los oficialismos que son los más criticados”, puntualizó el consultor.

“Estamos hablando de los municipales, el provincial y también por supuesto el nacional”, remarcó.

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Elecciones 2027

“Eso también empieza a mover estos tableros de percepción de gestión considerando que ya empezó el calendario electoral. Hoy Milei tiene una aprobación de un 48%, un 47% lo desaprueba, pero el dato tiene que ver con la cronología de medición”, precisó Sicchar.

“Vemos que de enero a esta parte va perdiendo expectativas positivas el presidente. Y lo que tiene quizás a favor es que enfrente no tiene un candidato competitivo fuerte. Hoy no está consolidado Kicillof”, analizó en otra parte de la entrevista.

“En cuanto al escenario provincial, en la referencia a la gestión, Llaryora tiene una aprobación del 49%, esto quizá representa una aprobación conservadora, pero tiene afectación sin duda esta crisis nacional porque el reclamo directo es contra todos los oficialismos”,detalló Sicchar.

“Hay un pequeño margen de tolerancia todavía a favor del gobierno de Milei, cada vez menor aclaro”, insistió.

“Que aparezca o no un candidato opositor competitivo es por ahora la suerte que tiene el actual presidente”, finalizó Sicchar.