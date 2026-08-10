Murió la legisladora provincial María del Rosario "Charo" Acevedo

El gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y la senadora nacional Alejandra Vigo despidieron con afecto a la legisladora provincial María del Rosario "Charo" Acevedo que murió a los 55 años debido a una enfermedad oncológica.

"Con profundo dolor despido a una querida amiga, María del Rosario Acevedo, nuestra querida Charo. Es muy difícil encontrar palabras para un momento como este. Charo fue una gran amiga, una compañera de tantos años y una colaboradora entrañable que siempre estuvo presente, acompañando con compromiso, generosidad y una enorme calidad humana", escribió Llaryora en "X".

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La despedida de Llaryora a Charo Acevedo

"Compartimos muchos años de trabajo, y también una amistad que voy a guardar para siempre. Fue una persona excepcional, de esas que dejan una huella profunda en quienes tuvimos la fortuna de conocerla y compartir el camino con ella", aseguró el mandatario.

"Quiero abrazar especialmente a su familia, a sus amigos y seres queridos, y acompañar en este momento tan doloroso a gran parte de mi equipo. Muchos conocieron a Charo durante tantos años de trabajo y construyeron con ella una hermosa amistad. Hoy compartimos una tristeza inmensa", agregó Llaryora.

Además señaló que "Charito fue legisladora provincial y una dirigente con compromiso social y profundamente comprometida con el progreso del departamento Río Primero y, especialmente, de su querido pueblo Obispo Trejo".

"A lo largo de su trayectoria asumió distintas responsabilidades públicas con la misma vocación, cercanía y compromiso con su gente", recordó.

"Fue, ante todo, una mujer de una enorme vocación humana y siempre dispuesta a acompañar a los demás. Una cristiana de profunda fe, comprometida con la Iglesia Católica, valores que abrazó y sostuvo a lo largo de toda su vida".

"Ella enfrentó su enfermedad con una fortaleza admirable, dando pelea hasta el final, acompañada por el cariño de su familia, sus amigos y de todos quienes la queríamos. La vamos a extrañar muchísimo. Que Dios la reciba en su gloria y dé consuelo y fortaleza a todos sus seres queridos", cerró Llaryora.

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La despedida de Passerini a Charo Acevedo

"Despedimos con profundo dolor a nuestra legisladora María del Rosario Acevedo, la Charo. Querida amiga y compañera, a quien tuve el gusto de conocer trabajando y luchando desde su querido pueblo de Obispo Trejo, siempre poniendo el humanismo como motor de transformación", expresó el intendente de Córdoba Daniel Passerini.

"De profunda fe cristiana y con un enorme compromiso social, dedicó su vida a sus convicciones y a trabajar por los demás. Que en paz descanses, querida Charito. Un abrazo afectuoso para toda tu amada familia en este momento de profundo dolor", finalizó el jefe capitalino.

La despedida de la senadora Vigo a Charo Acevedo

"Despido con tristeza a la querida Charito, legisladora provincial y militante incansable. Mi cariño para sus familiares y amigos en este momento de dolor", escribió la senadora Alejandra Vigo en su cuenta de la red social "X".

También dirigentes de otras fuerzas políticas manifestaron su pesar por el fallecimiento de Acevedo.

Velatorio en la Legislatura

La Legislatura de la Provincia de Córdoba expresó "su profundo pesar" por la muerte de Acevedo y acompañó "a sus familiares, amigos, compañeros y a toda la comunidad de Obispo Trejo en este momento de profundo dolor".

La legisladora nació en Obispo Trejo el 4 de julio de 1971, era profesora e integraba la Legislatura de la Provincia de Córdoba por el período 2023-2027, en representación del distrito único y por el espacio Hacemos Unidos por Córdoba.

"Durante su mandato, se desempeñó como presidenta de la Comisión de Adicciones y Culto y participó en el tratamiento de distintas iniciativas vinculadas con cuestiones sociales, culturales y religiosas. Entre ellas, impulsó el proyecto para declarar de interés cultural, religioso y turístico el denominado ´Camino de Brochero´", indica un comunicado oficial.

La vicegobernadora y presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, Myrian Prunotto, dispuso declarar el duelo por el fallecimiento de la legisladora Acevedo.

Además la Unicameral dispuso sus instalaciones para el velatorio de la parlamentaria, "como expresión institucional de reconocimiento y acompañamiento a sus familiares y allegados".

El velatorio se realizará en la sede de la Legislatura, ubicada en avenida Emilio Olmos 580 de la ciudad de Córdoba.