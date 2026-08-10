De la Sota: "Milei y Sturzenegger vuelven a imponer una agenda alejada de las prioridades de los argentinos"

La diputada nacional Natalia de la Sota anticipó que votará en contra del proyecto de desalojo “exprés” impulsado por la administración del presidente Javier Milei y que ya tiene media sanción del Senado.

“El Gobierno impulsa una ley que en el Senado ya acumuló importantes rechazos para varios de sus capítulos”, recordó la legisladora cordobesa en una publicación de la red social “X”.

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Rechazo al desalojo “exprés”

“Cuando se trate en Diputados, votaré en contra”, adelantó la diputada de “Defendamos Córdoba”.

“En lugar de ocuparse de recuperar el empleo, frenar el cierre de empresas y defender un verdadero federalismo, Milei y Sturzenegger vuelven a imponer una agenda alejada de las prioridades de los argentinos”, evaluó.

Además señaló que “sobre ´desalojos´, las provincias deciden de manera autónoma” y que “sobre ´expropiaciones´, la Constitución y la ley vigente ya establecen reglas claras”.

“La Argentina necesita respuestas a los problemas de muchos, no a los caprichos de unos pocos”, concluyó De la Sota.

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Cuándo se tratará en Diputados

Aún no hay fecha confirmada en Diputados para el tratamiento de estos dos temas mientras que el oficialismo debió retirar la semana pasada los capítulos referidos a la Ley de Tierras y al Manejo de Fuego.