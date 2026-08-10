Cardenal Ángel Rossi: "La justicia social viene siendo despreciada y burlada"

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, sostuvo que la justicia social viene siendo “despreciada” e incluso “burlada” durante su homilía de la celebración del primer domingo de la justicia social.

“La justicia social es la extensión de la mano de Dios y de nosotros para todos nuestros hermanos, especialmente para los más frágiles”, agregó.

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Además señaló que estamos viviendo “en un tiempo donde la justicia social viene despreciada, burlada incluso, hasta poder llamarla aberrante e inmoral, dos adjetivos que la verdad es aberrante escuchar esto”.

“La justicia social es la mano extendida de Dios y del Estado para nosotros, y de nosotros para nuestros vecinos y en nuestra familia”, enfatizó el cardenal.

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“No es la moda de un pontificado”

“No es una opción sociológica para nosotros ni ideológica, no es la moda de un pontificado, es una exigencia teológica”, aclaró.

“Es reconocerse como mendigos de la ayuda. Hermanos y hermanas de todos pero especialmente de los pobres que son los predilectos del Señor”, remarcó en otra parte del sermón.

“(San Alberto) Hurtado nos recuerda que ante la dignidad humana pisoteada no nos está permitido los brazos cruzados de los indiferentes ni los brazos caídos de los fatalistas”, finalizó Rossi.

JP/fl