EN VIVO | Sexta jornada del juicio a Oscar González: declara el camionero que iba delante del auto de Alejandra Bengoa antes del choque

La sexta audiencia del juicio contra Oscar Gonlzález pondrá el foco en la secuencia previa a la colisión ocurrida el 29 de octubre de 2022 sobre el Camino de las Altas Cumbres.

El exlegislador enfrenta un proceso judicial acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el siniestro vial.

La audiencia tendrá los testimonios de Jonathan Andrés Rodríguez y Ana Faraoni, quienes viajaban en el Fiat Siena que circulaba detrás del Sandero. A ellos se sumarán Nelson Fernando Cortez, Luis Fiedrich, Néstor Omar Curatolo y Daniel Bravo, todos convocados por haber estado vinculados con la escena del siniestro.

Además de los testigos presenciales, este lunes comparecerán los médicos forenses Edgardo Paredes y Joaquín Bastet, junto con el médico perito de control Tomás Campillo, quienes brindarán precisiones técnicas dentro del proceso.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la declaración de Roberto Pablo Carranza, el conductor del camión que transitaba delante del vehículo de Bengoa.

Su testimonio cobra relevancia luego de que en la audiencia anterior se incorporaran videos de cámaras de seguridad que muestran el orden en el que circulaban los vehículos instantes antes del impacto. En esas imágenes se observa primero al camión, detrás al Renault Sandero y luego a un Fiat Siena.

Las grabaciones, sin embargo, concluyen varios metros antes del lugar donde ocurrió la colisión, por lo que no registran los segundos finales previos al choque.

La discusión sobre un presunto sobrepaso

Uno de los ejes del debate gira en torno a la hipótesis planteada por la defensa de Oscar González, que sostiene que el Sandero habría realizado un adelantamiento en un tramo con doble línea amarilla antes de impactar contra la BMW conducida por el exlegislador.

Durante la investigación, Carranza declaró que el primer vehículo que alcanzó a ver fue el Sandero y que apenas distinguió su parte trasera antes del choque. También aseguró que nunca observó al Renault circulando delante de su camión y describió la aparición del automóvil como si hubiera surgido "de golpe" sobre la ruta.