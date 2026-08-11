Empleados públicos de Chaco: cómo quedan los sueldos tras el aumento del 5% de agosto

El Gobierno del Chaco oficializó la primera parte de la recomposición salarial destinada a los trabajadores de la administración pública comprendidos en el Escalafón General de la Ley 196-A. Desde agosto comenzó a regir una suba del 5%, mientras que un segundo incremento por el mismo porcentaje se aplicará a partir de noviembre.

La actualización quedó plasmada en el Decreto 1855/2026, firmado el 7 de agosto, que permite conocer los nuevos valores correspondientes al sueldo básico, complemento básico y suplemento remunerativo de cada una de las categorías alcanzadas.

Sin embargo, existe una aclaración central para interpretar las cifras: los montos consignados como “total” en las escalas oficiales no representan necesariamente lo que cada empleado recibirá finalmente en su cuenta bancaria. A esos valores pueden sumarse adicionales y bonificaciones específicas y, al mismo tiempo, aplicarse los descuentos correspondientes a cada trabajador.

Un intendente chaqueño dejó el cargo para lanzar su candidatura y su esposa quedó al frente del municipio

Cuánto cobran desde agosto

Dentro de las categorías contempladas por el régimen, una de las referencias más altas corresponde a la A3, que desde agosto alcanza un total de $737.237. Ese monto está integrado por un básico de $462.260, un complemento básico de $43.892 y un suplemento remunerativo de $231.084.

En las categorías inmediatamente inferiores, A1 y A2 tienen un total de referencia de $657.464, mientras que la B1 queda en $558.345.

Las nuevas escalas establecen, entre otros, los siguientes valores:

A3: $737.237

$737.237 A2: $657.464

$657.464 A1: $657.464

$657.464 B1: $558.345

$558.345 C11: $460.133

$460.133 C9: $410.209

$410.209 C6: $361.746

$361.746 C3: $319.892

$319.892 C1: $276.369

$276.369 D11: $412.309

$412.309 D8: $369.550

$369.550 D5: $339.397

$339.397 D1: $264.570

$264.570 E9: $374.530

$374.530 E5: $318.507

$318.507 E1: $256.597

$256.597 F9: $374.530

$374.530 F5: $318.507

$318.507 F4: $308.144

Los importes corresponden a la suma de los componentes establecidos por la escala y no deben interpretarse automáticamente como salario neto o de bolsillo.

"Soy kuka": un acusado de lavado reconoció ante los jueces cómo sus organizaciones recibían fondos del Estado

Las diferencias entre categorías

Dentro del grupo C, por ejemplo, la distancia entre categorías resulta significativa. Mientras una C11 alcanza los $460.133, una C6 queda en $361.746 y una C1 en $276.369. Entre esos extremos, el decreto fija un total de $410.209 para C9, $387.423 para C8 y $349.218 para C5.

En el grupo D ocurre algo similar. La D11 asciende a $412.309, mientras que una D1 queda en $264.570. También aparecen, entre otros valores, $369.550 para D8, $350.219 para D6, $339.397 para D5 y $306.831 para D3.

Para las categorías E, una E9 queda en $374.530, una E5 en $318.507 y una E1 en $256.597. El grupo F reproduce algunos de esos montos: F9 alcanza también los $374.530 y F5 los $318.507.

Juicio por Loan: el fiscal Carlos Schaefer reveló la hora de la última foto y cómo fue el traslado

También aumentan las bases de las bonificaciones

La modificación salarial no se limita a los componentes generales del sueldo. El decreto actualizó también las bases utilizadas para calcular determinadas bonificaciones, entre ellas dedicación exclusiva y adicionales correspondientes a auxiliares de enfermería y trabajadores de establecimientos sanitarios.

Esto implica que para algunos empleados el efecto final de la recomposición puede ser diferente al que surge de observar únicamente la escala general.

En el caso de las categorías A3, A2 y A1, por ejemplo, la base prevista para determinados adicionales del personal sanitario queda en $884.254. Para B1 asciende a $639.391 y para C11 a $572.091. Esas cifras funcionan exclusivamente como bases de cálculo para las bonificaciones y no constituyen salarios que los trabajadores perciban directamente.

Gobernadores del Norte Grande: Valdés confirmó la presencia de Santilli y pedirá una tarifa por zona cálida

Otro 5% en noviembre

El esquema definido por el Ejecutivo chaqueño contempla una segunda etapa desde el 1 de noviembre de 2026, cuando las escalas volverán a incrementarse un 5%. De esta manera, la categoría A3 pasará de los actuales $737.237 a $774.098. Las A1 y A2 subirán de $657.464 a $690.337, mientras que B1 avanzará hasta $586.262 y C11 llegará a $483.140.

Aunque el anuncio oficial presentó la recomposición como dos aumentos del 5%, el carácter acumulativo del esquema hace que la variación total frente a los valores anteriores a agosto ronde el 10,25%: el segundo incremento se calcula sobre una escala que ya recibió la primera suba.

La actualización salarial forma parte del paquete anunciado en julio por el Gobierno chaqueño. El esquema incluye además refuerzos extraordinarios de $100.000 para trabajadores activos y $80.000 para jubilados y pensionados, con un primer pago realizado en julio y otro previsto para octubre, además de medidas específicas para los sectores de Educación, Salud y Seguridad.