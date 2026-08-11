Juicio por Loan: el fiscal Carlos Schaefer reveló la hora de la última foto y cómo fue el traslado

En la previa de una nueva jornada del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el fiscal federal Carlos Schaefer dio a conocer precisiones sobre la reconstrucción temporal del día en que se perdió el rastro del niño de cinco años en la localidad de 9 de Julio. El representante del Ministerio Público Fiscal marcó una ventana de tiempo clave de una hora y 12 minutos entre la última imagen registrada del menor y las primeras alertas telefónicas de los imputados.

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"13:52 es la última foto que tenemos de Loan", detalló Schaefer respecto a los elementos probatorios incorporados al expediente. Acto seguido, repasó los cruces de llamadas posteriores: "A las 14:25 Antonio Benítez se comunicó con Laudelina, mientras que a las 15:37 María Victoria Caillava llamó a la Policía".

La hipótesis sobre los traslados y la acusación contra Pérez y Caillava

Para la representación fiscal, el intervalo comprendido entre la toma fotográfica y los llamados de emergencia constituye el núcleo central de la maniobra de sustracción. De acuerdo con la acusación formal que se ventila en el tribunal, el niño fue apartado de la zona del naranjal mediante el uso de los vehículos secuestrados en la causa.

"La prueba que nosotros tenemos es que lo sacaron en una camioneta en el asiento de atrás y después lo llevaron en un baúl de un auto", aseveró Schaefer.

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En ese marco, el fiscal ratificó la imputación contra los principales acusados: "Nosotros lo que tenemos bien claro es que estas personas fueron al lugar y de ahí lo llevaron en una camioneta. Los responsables de llevarlo a Loan fueron Pérez y Caillava".

Sin embargo, el funcionario judicial reconoció las limitaciones alcanzadas en la etapa de instrucción respecto al paradero final del menor producto de los desvíos en la investigación: "Después no sabemos. Eso es lo que no pudimos saber todavía", admitió, al tiempo que cuestionó las maniobras de presunto encubrimiento ejecutadas tras el hecho para entorpecer los rastrillajes iniciales.

Cuatro nuevos testigos en la sede de Gendarmería

El debate oral y público continúa en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Corrientes, con la citación de cuatro testigos convocados para aportar precisiones técnicas y del terreno.

Entre los testimonios previstos para la jornada figura la declaración de María Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), y la de Carlos Alberto Moreira, alias "Pachucho", un vecino de 9 de Julio que participó de los primeros operativos y registró con su celular rastros y huellas encontradas en la zona rural.

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Asimismo, prestarán declaración ante el Tribunal Oral Federal la médica Cinthia Andrea Grimaldi, quien atendió profesionalmente a María Victoria Caillava el 14 de junio de 2024, y el comisario mayor de la Policía Federal Argentina, Martín Leonardo De Cristóbal, jefe de la Superintendencia de Investigaciones Federales que encabezó las diligencias de campo en los primeros días del caso.