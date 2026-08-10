Un estudio de China advierte que para el año 2100 los días de alta temperatura sumarán cuatro horas extra de calor

Un estudio de la Universidad Sun Yat-sen, en China advierte que para el año 2100 los días de altas temperaturas podrían extender su impacto con cuatro horas adicionales de calor extremo por día.

El trabajo científico analizó las proyecciones climáticas globales bajo un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero. Según los investigadores, el calentamiento global elevará los picos de temperaturas máxima y prolongará las horas críticas en las que el cuerpo humano permanece expuesto a niveles peligrosos de calor.

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Al incorporar evaluaciones horarias detalladas, los especialistas descubrieron que la exposición acumulada al calor extremo reducirá la capacidad de recuperación del organismo. Estas consecuencias, traerán riesgo de colapso térmico y complicaciones cardiovasculares.

El informe consigna que el incremento de horas cálidas afectará a las actividades laborales al aire libre y a la demanda energética en centros urbanos. Este esfuerzo se verá perjudicado por el uso de los sistemas de refrigeración y el aire acondicionado.

Uno de los aspectos clave destacados es el comportamiento de las temperaturas nocturnas. Al extenderse el calor durante cuatro horas adicionales por jornada, las noches dejarán de brindar el alivio térmico natural habitual.

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Los investigadores de la Universidad remarcaron que es estrés térmico sin descanso representa un factor para la mortalidad por olas de calor. En paralelo, la falta de descenso en las temperaturas dificulta la regulación fisiológica, principalmente en adultos mayores y enfermos crónicos.

El estudio muestra que las zonas tropicales y las grandes metrópolis densamente pobladas figuran entre los territorios más vulnerables. De esta forma, expertos en planificación urbana señalaron que el diseño de políticas públicas de adaptación debe reformularse.

A su vez, la investigación destaca la urgencia de reestructurar las jornadas de trabajo a la intemperie, especialmente en sectores como la construcción y la agricultura. Establecer pausas obligatorias o modificas horarios será imprescindible para evitar golpes de calor mortales.