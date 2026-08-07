El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires registra una nueva modificación en su esquema tarifario. Se eliminó el descuento del 50% que ofrecía la Red SUBE al realizar la combinación entre el tren y el subte en la Ciudad de Buenos Aires. La modificación se da en medio del proceso de reorganización de competencias, subsidios y autonomía del transporte en el territorio porteño.

Especialistas del sector señalan que esta falta de integración tarifaria desincentiva el uso combinado del transporte masivo y encarece notablemente los costos de movilidad diaria para los usuarios que viajan desde la periferia hacia el centro financiero y administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

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Esta medida impacta de manera directa en miles de trabajadores y estudiantes de la provincia de Buenos Aires que ingresan a la Ciudad diariamente combinando los ramales ferroviarios con las líneas del subterráneo.

El ministro de infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bereciartua, se refirió a las complicaciones presupuestarias que genera la fragmentación de la Red SUBE y el traspaso de competencias.

Cambios en la Red Sube: eliminaron el descuento del 50% para combinar el tren con el subte

En ese sentido, Pablo Bereciartua sostuvo que “la Red SUBE y la estructura de subsidios representan un desembolso muy significativo para las arcas porteñas. Resolver la situación tarifaria requiere previsión y coordinación interjurisdiccional para no impactar de forma intempestiva en los vecinos”.

Además, Bereciartua afirmó: “Nuestro objetivo prioritario es garantizar la continuidad del servicio, diversificar los medios de pago y proteger a las tarifas sociales, jubilados y estudiantes que viajan diariamente en la red de la Ciudad”.

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Jorge Macri: “Desde la Ciudad vamos a hacer un gran esfuerzo para que la tarifa que paga el pasajero no se dispare desmedidamente”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló: “Desde la Ciudad vamos a hacer un gran esfuerzo para que la tarifa que paga el pasajero no se dispare desmedidamente, pero estamos asumiendo costos de subsidios que antes cubría la Nación”.

“Queremos que moverse sea una experiencia más cómoda, segura y rápida, con un servicio de transporte moderno, eficiente y previsible. Cada ajuste en el esquema busca dar sostenibilidad al sistema de transporte público”, expresó.

Cambios en la Red SUBE: eliminaron el descuento del 50% para combinar el tren con el subte

La anulación del beneficio en la combinación tren-subte se suma a las modificaciones aplicadas previamente en los colectivos de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, profundizando la descoordinación del transporte público en el AMBA.

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Especialistas del sector señalan que esta falta de integración tarifaria desincentiva el uso combinado del transporte masivo y encarece notablemente los costos de movilidad diaria para los usuarios que viajan desde la periferia hacia el centro financiero y administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

Se recomienda a los pasajeros registrar previamente la tarjeta SUBE en el portal oficial para mantener al menos la tarifa social y los esquemas de pasajero frecuente.

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