Gobernadores del Norte Grande: Valdés confirmó la presencia de Santilli y pedirá una tarifa por zona cálida

En la antesala de un nuevo encuentro regional, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, participará este miércoles de la cumbre de gobernadores del Norte Grande que se llevará a cabo en la ciudad de Posadas, Misiones. En ese marco, la provincia buscará consensuar el envío al Congreso de un proyecto de ley para fijar una tarifa eléctrica diferenciada por zona cálida.

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"Está confirmada la participación de Santilli, así que me parece muy importante. Nosotros tenemos en claro que tenemos que trabajar sobre la ley de zona fría; seguimos esperando que se apruebe y se trabaje en el Senado porque claramente a nosotros nos beneficia para destrabar las zonas cálidas y muy cálidas, donde las beneficiarias son todas las provincias del norte", aseveró Valdés.

Los ejes de la iniciativa para el Norte Grande

El mandatario correntino detalló que la propuesta parlamentaria toma como parámetro el esquema diferencial que rige para las provincias del sur del país por las bajas temperaturas, con la intención de equiparar los beneficios para las jurisdicciones electrointensivas del norte argentino.

En ese sentido, precisó los plazos de la presentación ejecutiva: "Vamos a estar presentando el proyecto el 12 de agosto y, posteriormente, trabajaremos para convertir la propuesta en ley mediante el tratamiento legislativo correspondiente".

Asimismo, el gobernador explicó que el objetivo central es alivianar el impacto de la facturación en los hogares mediante una reducción concreta en los componentes de la boleta: "Vamos a trabajar para tratar de convertirlo en ley, que toda la zona tenga una quita en lo que significa ese costo y permitir a todos los habitantes del Norte Grande mejorar la tarifa".

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Además de Valdés y el gobernador local, Hugo Passalacqua, está previsto que participen Leandro Zdero, de Chaco; Gildo Insfrán, de Formosa; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca; Elías Suárez, de Santiago del Estero y Ricardo Quintela, de La Rioja.

El impacto del nuevo esquema de subsidios y los antecedentes en el Congreso

El reclamo de las provincias del NEA y NOA cobró mayor urgencia tras la entrada en vigencia del nuevo esquema nacional de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), implementado a partir del 1 de marzo de 2026.

La normativa recortó los bloques de consumo protegido, fijando durante los meses de temperaturas moderadas un límite de 150 kWh mensuales con bonificación del 50%, dejando el excedente a tarifa plena con subas de hasta el 100% en el valor del kilovatio hora.

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En ese contexto de readecuación tarifaria, el diputado nacional por Corrientes, Diógenes González, había presentado en marzo un proyecto de ley para reconocer la realidad climática del noreste argentino, donde las altas temperaturas se prolongan hasta bien entrado el otoño.

A pesar del impacto en los usuarios locales, la iniciativa impulsada por el legislador correntino no logró obtener dictamen ni avanzar en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, motivo por el cual los gobernadores de la región buscan reactivar el debate en bloque junto a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.