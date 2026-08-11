Femicidio en Corrientes: mató a su pareja con un cable de celular y se suicidó

La ciudad de Corrientes se conmovió tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Marina Segovia, de 46 años, y Sergio Sánchez, de 36, en el interior de un domicilio ubicado sobre el Pasaje Dante al 300, en el barrio Bañado Norte. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un femicidio seguido de suicidio.

Juicio por facturas truchas: un acusado contó que cobraba fondos estatales hasta en una peluquería

Fuentes consultadas por Perfil indicaron que el hecho quedó al descubierto el lunes al mediodía cuando uno de los hijos mayores de la mujer acudió a la vivienda ante la falta de respuestas a los llamados e intentos de contacto iniciados durante la jornada del domingo. Tras forzar el acceso al inmueble, el joven encontró la escena del crimen.

De acuerdo con las primeras apreciaciones forenses y el relevamiento policial, el ataque se habría perpetrado durante la madrugada del domingo.

Hallaron el cuerpo de Fabián Falcón, el chaqueño que era buscado en el río Paraná

La víctima presentaba signos de asfixia producidos con el cable de un cargador de teléfono celular sobre la cama de la habitación. En la misma escena fue hallado el cadáver del agresor. Por el momento los investigadores no lograron determinar si mantenían una relación, aunque los familiares lo niegan.

Redes sociales y las periciales de la causa

Marina Segovia era madre de cuatro hijos —dos varones mayores de 18 años y dos niñas pequeñas de 5 y 9 años que convivían con ella— y solía compartir contenido audiovisual en sus redes sociales sobre su vida cotidiana y reflexiones espirituales.

Victoria Cantero ratificó a su abogado Bosch tras la renuncia de Molero por un conflicto de intereses

Tras confirmarse el hecho, las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita del fiscal de instrucción Jorge Antonio Casarotto. El funcionario dispuso la intervención de los peritos del Instituto Médico Forense para el levantamiento de rastros en la escena del hecho y la correspondiente realización de las autopsias de rigor con el fin de determinar la mecánica exacta de la muerte.