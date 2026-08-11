Un intendente chaqueño dejó el cargo para lanzar su candidatura y su esposa quedó al frente del municipio

A poco más de un año de las elecciones provinciales, un intendente peronista de Chaco decidió apartarse temporalmente de su cargo para dedicarse de lleno a recorrer la provincia y construir una alternativa con la mira puesta en la Gobernación en 2027. Se trata de Javier Martínez, jefe comunal de Margarita Belén, quien pidió licencia y dejó provisoriamente la conducción del municipio en manos de María de los Ángeles Fretes, su pareja y presidenta del Concejo Municipal.

La decisión fue formalizada este lunes y aprobada por el cuerpo legislativo local. Tras aceptar la licencia de Martínez, Fretes juró como intendenta interina y se produjo el correspondiente corrimiento institucional dentro del Concejo, con la designación de un nuevo presidente y la incorporación de otra concejal.

Martínez confirmó que su salida temporal de la Intendencia está directamente vinculada con su proyecto político provincial. El dirigente pretende intensificar las recorridas que comenzó durante el primer semestre y mantener reuniones con intendentes, referentes partidarios, sectores productivos y organizaciones de distintos puntos de Chaco.

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“No sería responsable de mi parte seguir ejerciendo la Intendencia y tampoco lo quiero hacer a medias”, explicó durante una entrevista con Radio Libertad.

Dejó la Intendencia para construir su proyecto provincial

Martínez argumentó que conducir un municipio exige una dedicación prácticamente permanente y que esa responsabilidad resulta incompatible con el despliegue territorial que pretende desarrollar durante los próximos meses. “No hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, no hay horario”, graficó sobre las exigencias de la gestión.

El dirigente lleva cerca de ocho años al frente de Margarita Belén, una localidad chaqueña gobernada por el peronismo, y ahora pretende utilizar esa experiencia como plataforma para construir una propuesta de alcance provincial. La pregunta inevitable durante la entrevista fue si la decisión significaba, en los hechos, el comienzo de una carrera hacia la Gobernación. “Exactamente. Esto tiene que ver con esta decisión que tomé”, respondió Martínez.

Aunque evitó proclamarse formalmente candidato, dejó explícita su aspiración: “Yo pretendo ser una de esas nuevas caras, una de esas alternativas que el peronismo chaqueño pueda ofrecer a la ciudadanía el año que viene”.

Luego volvió sobre la misma idea: “No quiero ser el único, pero sí pretendo ser una de esas nuevas caras o una de esas nuevas alternativas que podamos poner a consideración desde nuestro Partido Justicialista”.

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La interna del peronismo chaqueño hacia 2027

El movimiento de Martínez comienza a mostrar tempranamente la discusión dentro del Partido Justicialista de Chaco, que deberá definir cómo buscará recuperar el gobierno provincial en 2027.

El intendente aseguró que mantiene conversaciones con otros dirigentes y reconoció reuniones con diferentes sectores del justicialismo. Entre ellos mencionó al expresidente del PJ provincial Jorge Capitanich, además de intendentes y otros dirigentes que también manifestaron intenciones de competir.

Su planteo político está centrado en la necesidad de una renovación dentro del espacio. “La renovación no es solo la cara nueva o la juventud, sino que también es la renovación de las formas”, sostuvo Martínez.

A su entender, el peronismo deberá construir una propuesta que exceda su núcleo electoral tradicional y pueda atraer tanto a votantes independientes como a personas que apoyaron a otras fuerzas políticas. “Hay que seducir no solo al peronismo, sino también al sector independiente. Y, ¿por qué no?, muchos radicales desencantados”, afirmó.

Martínez consideró que “hay ciclos” dentro de la política y que el PJ chaqueño necesita generar nuevas alternativas si pretende disputar nuevamente el poder provincial.

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Reuniones con intendentes y otros posibles candidatos

El ahora intendente en uso de licencia señaló que ya comenzó una ronda de conversaciones que buscará profundizar durante los próximos meses. Mencionó una reciente reunión en La Leonesa con dirigentes justicialistas y otros posibles aspirantes a la Gobernación, además de encuentros previos con Capitanich.

También confirmó diálogos con Gustavo Martínez, dirigente peronista y exintendente de Resistencia, así como con otros referentes provinciales. Sin embargo, intentó diferenciar esa construcción de un lanzamiento electoral formal. “No es tiempo de definición. No es tiempo de candidaturas. Hoy sería irresponsable hablar de una candidatura, pero tampoco tengo que ocultar las ganas de trabajar en esto”, señaló.

La intención, explicó, es recorrer Chaco para incorporar a su eventual plataforma las demandas específicas de cada región. Puso como ejemplo la situación de los consorcios de servicios rurales y los pequeños productores, además de las dificultades económicas que atraviesan distintas actividades. “Cada rincón de la provincia tiene sus particularidades, tiene sus problemas, tiene sus demandas”, sostuvo.

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Su pareja quedó al frente del municipio

La otra particularidad de la decisión de Martínez es quién quedó conduciendo Margarita Belén durante su licencia. La intendenta interina es María de los Ángeles Fretes, su esposa y madre de sus dos hijos, quien hasta el pedido de licencia ejercía la presidencia del Concejo Municipal.

Martínez salió al cruce de los cuestionamientos que comenzaron a circular por esa situación y sostuvo que no tuvo facultades para designarla personalmente como su reemplazante. “No hay nada raro, nada que esconder. Es lo que corresponde institucionalmente”, afirmó.

Según explicó, Fretes integra su proyecto político desde antes de que llegara a la Intendencia y ocupó diferentes cargos municipales durante sus administraciones. Es abogada y escribana y estuvo al frente de áreas como Desarrollo Social, Gobierno y Economía.

En las elecciones municipales de 2023, de acuerdo con el relato de Martínez, Fretes había ocupado el tercer lugar de la lista de concejales. Posteriormente ingresó al cuerpo y fue elegida presidenta después de la salida de quien desempeñaba anteriormente ese cargo.

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Martínez sostuvo que es precisamente esa condición de presidenta del Concejo la que determina que deba reemplazarlo mientras dure la licencia. “Los concejales son el producto de la voluntad popular”, insistió.

Por ahora, Martínez evita colocarle oficialmente el rótulo de candidatura al movimiento que acaba de realizar, pero tampoco oculta el objetivo. Su licencia abre una etapa en la que pretende recorrer Chaco sin las obligaciones cotidianas de la administración municipal, construir vínculos con otros intendentes y dirigentes y disputar un lugar entre las alternativas que el peronismo chaqueño pondrá en juego en 2027.