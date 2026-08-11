Jorge Asís sobre Sturzenegger: "El patriotismo fulmina al Coloso"

El analista político Jorge Asís sostuvo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es un “intelectual originalmente altivo que desparrama ideas antipáticas de aplicación inviable”.

El escritor analizó con su habitual estilo la situación que atraviesa el funcionario de la administración de Javier Milei en una extensa publicación en la red social “X” titulada “El patriotismo fulmina al Coloso”.

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El análisis de Jorge Asís

“Invita al sarcasmo y convoca a la piedad el castigo colectivamente cruel al ministro Federico Sturzenegger, el Coloso, intelectual originalmente altivo que desparrama ideas antipáticas de aplicación inviable”, aseguró Asís.

“Pero las ideas representan exactamente la mercadería que falta en la pasmada monotonía del Gobierno de Consultores que contiene al Coloso que lo fulminan por deplorables iniciativas”, agregó el periodista.

Además señaló que “el autosuficiente Caballo de Fuego creyó que en el Año del Caballo de Fuego la ´extranjerización de la tierra´ iba a salir con fritas sin siquiera tratarse”.

Asís lo consideró “jactanciosamente irresponsable por no haberse percatado que desde el Mundial se registró un cambio abrupto de onda” y “un brote repentinamente saludable de patriotismo”.

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Malvinas y “La Ley de Tierras”

“El precario cartel de Malvinas que exhibieron los futbolistas emocionados equivalía armónicamente a la inscripción “la tierra no se vende” que unificaba a tres consagrados ídolos juveniles, para peor dramatismo tres mujeres. “Mujercitas”, como las que inspiraron a Louise May Alcott en la complejidad del siglo diecinueve”, concluyó Asís.

De este modo se refirió a la bandera portada por los futbolistas Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Christian “Cuti” Romero tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Y también a la consigna “La patria no se vende” manifestada por las cantantes Lali, Tini Stoessel y Emilia Mernes para rechazar la denominada “Ley de Tierras” que finalmente fue retirada del Senado por el oficialismo.