Encuesta en CABA: los porteños apuestan por la continuidad de Jorge Macri, que mira de reojo a Daniel Hadad

Una encuesta de DC Consultores realizada en la Ciudad de Buenos Aires, sobre 1.360 casos relevados entre el 19 y el 22 de julio, muestra que la opción "continuidad" se impone sobre "cambio de rumbo" por 51,7% a 48,3%, aunque con un margen bastante más ajustado que el registrado en junio. En paralelo, el sondeo identifica un dato que empieza a instalarse en el debate político porteño: Daniel Hadad aparece como la figura con mayor capacidad percibida para disputarle la Ciudad a Jorge Macri en 2027.

Consultados por espacio político, el PRO reúne el 26,7% de la intención de voto, por detrás de La Libertad Avanza (30,1%) y apenas por encima de quienes eligen directamente "una alternativa de centro-derecha" por fuera de ambos (23,4%). En conjunto, ocho de cada diez porteños (80,2%) se ubican en ese arco no peronista, que hoy se reparte en al menos tres ofertas distintas en lugar de concentrarse en una sola marca.

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La imagen de Jorge Macri también refleja ese reacomodamiento: pasó de estar 23,6 puntos arriba en junio a un empate técnico en julio, con 50,1% de valoración positiva contra 49,9% de negativa.

Puestos a elegir qué le exigirían al jefe de gobierno cara a cara, el 39,9% de los porteños se inclinó por "planificar y garantizar obras grandes que reactiven la economía porteña", mientras que el "orden absoluto" (tolerancia cero) quedó como la opción menos elegida, con 16,7%. El mismo patrón se repite al evaluar un eventual slogan de gestión: "experiencia, seguridad y planificación" concentra el 53,5% de las preferencias, contra apenas 14,4% de "mano dura, coraje, tolerancia cero".

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En materia fiscal, el electorado tampoco pide un ajuste acelerado: sólo el 21,4% reclama "motosierra a fondo ya", mientras que el 46,5% pide "freno de mano" a la presión fiscal y el 32,1% se inclina por un "gradualismo con red".

Al momento de evaluar el rumbo de la gestión porteña, el 35,4% eligió la opción más favorable ("el plan funciona, se nota el orden"). El resto se distribuyó entre miradas más críticas: 32,2% definió a la gestión como "ni continuidad ni cambio", 22,8% habló de "estancamiento del PRO" y 9,6% señaló "falta de nafta" —buenas intenciones, pero gestión lenta—.

En el plano emocional, apenas el 27,9% de los porteños asocia su día a día en la Ciudad con alivio o esperanza; el resto se reparte entre decepción (34,3%), hartazgo (24,1%) e incertidumbre (13,7%).

Puestos a elegir en una interna abierta a quién presentar por la Ciudad, el 40,6% se inclinó por Patricia Bullrich, contra el 15,7% que sostuvo a Jorge Macri como mejor candidato. Victoria Villarruel quedó en segundo lugar, con 29,5%. En la matriz de atributos, Bullrich lidera con claridad en "coraje" (60,1%), mientras que Macri conserva como fortaleza distintiva la "capacidad de gestión" (31,9%).

El nombre que crece por fuera del tablero tradicional

De cara a 2027, el 44,8% de los encuestados considera que Daniel Hadad tiene chances de vencer a Jorge Macri desde el arco no oficialista, superando a Leandro Santoro, que obtuvo 37,9% en esa misma consulta. Se trata del dato que más llama la atención del informe: por primera vez aparece con fuerza un outsider ajeno tanto al PRO como al peronismo tradicional como principal amenaza percibida para el oficialismo porteño.

El estudio también detectó una tensión de fondo en las expectativas del electorado porteño: el 73,3% pide blindar el rol social y la gratuidad del Estado en la Ciudad, mientras que, al mismo tiempo, el 86,1% exige un alivio fiscal inmediato sobre ingresos y comercios. Frente a ese dilema, un 50,1% considera viable un modelo de gestión que combine baja de impuestos con reducción de estructura burocrática —sin afectar servicios—, y otro 36,5% acepta una versión intermedia de ese esquema.

Consultado por los resultados, el director de DC Consultores, Aníbal Urios, señaló: "Macri todavía gana la elección, pero ya perdió el monopolio del centro-derecha porteño: tiene a Bullrich, Villarruel y una alternativa propia disputándole el mismo electorado al mismo tiempo. Y el dato que más debería preocuparlo es que la gente no le está pidiendo más mano dura, le está pidiendo un plan que hoy no ve".