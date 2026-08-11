UNC: docentes paralizarán sus tareas en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

Los docentes nucleados en ADIUC paralizarán este miércoles 12 las tareas en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Fuentes gremiales confirmaron que además exigen “la actualización de las becas Progresar y Manuel Belgrano, la transferencia de los fondos comprometidos para gastos de funcionamiento de las universidades, el envío de los recursos comprometidos para hospitales universitarios, cumplimiento del acta paritaria” y que el Presupuesto 2027 “contenga todas estas demandas”.

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Paro de ADIUC

"El plenario de secretarios/as generales de nuestra federación nacional docente, CONADU, sesionó esta tarde (por el lunes) con una importante novedad sobre la mesa: el gobierno adelantó la convocatoria a paritarias para el 1° de septiembre. El anuncio del gobierno llega, una vez más, mientras la docencia universitaria resuelve nuevas acciones de protesta por el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario", señala un comunicado de ADIUC.

"ADIUC llevó el mandato aprobado en asamblea de afiliados/as. Con la presencia de 35 organizaciones de base resultó aprobado -por mayoría- la profundización del plan de lucha en coordinación con el Frente Sindical Universitario Nacional", agrega el documento.

"Tras el fallo de la Corte Suprema el gobierno quedó sin margen legal para seguir incumpliendo la Ley votada 6 veces por el Congreso. La Cámara Federal sumó esta semana otro revés judicial para el gobierno, confirmando la cautelar que lo obliga a cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley: actualización salarios y becas estudiantiles. En este marco, los sindicatos realizamos consultas y asambleas para exigir el adelantamiento de la paritaria, prevista para el 15 de septiembre, como fecha límite", precisa el texto.

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Cómo sigue el plan de lucha de los docentes universitarios

Miércoles 12 de agosto – Jornada Federal por la ciencia y la educación con paro de actividades

En Córdoba | Plaza Agustín Tosco, 16 horas |

18 o 19 de agosto (fecha a confirmar) – Jornada nacional de protesta: 300 días sin aplicar la Ley