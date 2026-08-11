EN VIVO | Juicio a Oscar González: declara el perito que reconstruyó el choque

En la séptima audiencia del juicio contra Oscar González, el foco deja de estar en los relatos de los testigos para pasar a la prueba técnica que buscará establecer cómo se produjo el impacto en el que murió Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas Marina Bengoa y Alexa Miranda.

El exlegislador está acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el siniestro ocurrido sobre el Camino de las Altas Cumbres.

Los peritos que reconstruirán el choque

La jornada comienza con la declaración de Ramiro Ojeda, perito oficial en accidentología vial, quien expondrá las conclusiones del análisis técnico realizado durante la investigación.

Se espera que su informe aborde aspectos centrales de la causa, entre ellos el punto exacto del impacto, la posición final de los vehículos, las trayectorias, las velocidades y la ubicación de cada automóvil al momento de la colisión.

Posteriormente declarará Álvaro Zaragoza, responsable de la reconstrucción virtual incorporada al expediente, quien presentará una recreación de la secuencia previa al choque para contrastarla con las declaraciones brindadas durante el debate.

La sexta audiencia dejó más interrogantes que certezas

La jornada del lunes estuvo marcada por una extensa ronda de testimonios, aunque ninguno de los declarantes afirmó haber visto el instante exacto del impacto.

Entre quienes declararon estuvieron Jonathan Andrés Rodríguez y Ana Faraoni, ocupantes del Fiat Siena que circulaba detrás del Renault Sandero; el camionero Roberto Pablo Carranza; efectivos policiales; automovilistas que pasaron por la zona y médicos forenses.

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Los testimonios permitieron reconstruir parte de la secuencia previa y posterior al siniestro, aunque persistieron diferencias sobre cómo ocurrió la colisión.

El camionero dijo que escuchó el impacto, pero no vio el choque

Uno de los testimonios más esperados fue el de Roberto Pablo Carranza, conductor del camión que circulaba delante del Renault Sandero.

El hombre relató que llevaba varios vehículos detrás cuando escuchó el estruendo de la colisión. Explicó que, al levantar la vista, observó ambos autos despedidos tras el impacto, aunque aclaró que no llegó a ver la maniobra que derivó en el choque.

También sostuvo que, según lo que pudo apreciar después de la colisión, la mayor parte del impacto se produjo sobre el carril por el que él circulaba en dirección Mina Clavero-Córdoba.

Tras detener el camión, descendió para asistir a las víctimas y colaboró en el rescate de las dos adolescentes que permanecían atrapadas dentro del vehículo.

Los ocupantes del Fiat Siena relataron una maniobra de sobrepaso

Jonathan Andrés Rodríguez declaró que observó al Renault Sandero intentar superar al camión en varias oportunidades hasta concretar la maniobra pocos segundos antes del choque.

Según afirmó ante el tribunal, el sobrepaso se realizó en un sector con doble línea amarilla, aunque aclaró que no alcanzó a observar el momento exacto de la colisión.

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Su acompañante, Ana Faraoni, coincidió en que el Sandero logró sobrepasar al camión instantes antes del impacto, pero también señaló que no llegó a ver cómo se produjo el choque.

Alexa agradeció al camionero que la rescató

Al finalizar la audiencia del lunes, Alexa Miranda habló con la prensa y agradeció públicamente a Carranza por haber intervenido para rescatarla tras el choque.

La joven aseguró que escuchar su relato durante el juicio le permitió comprender mejor cómo fueron los instantes posteriores al impacto y consideró que el proceso judicial avanza hacia el esclarecimiento de lo ocurrido.