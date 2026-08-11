Tragedia en Córdoba: imputaron al dueño del perro que atacó y mató a un niño de 3 años

Este martes un niño de 3 años falleció tras ser atacado por un perro en la ciudad de Córdoba. La fiscal Celeste Blasco imputó al dueño del animal por el delito de homicidio culposo, aunque por el momento no ordenó su detención.

Murió un niño de 3 años tras ser atacado por un pitbull en Córdoba

El propietario del perro, un hombre mayor de edad, se presentó de manera voluntaria ante la Justicia y quedó formalmente acusado en el marco de la causa que busca determinar las responsabilidades por el hecho.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con distintas medidas probatorias para reconstruir cómo ocurrió el ataque.

Entre ellas, se dispuso la autopsia al cuerpo del menor y la toma de declaraciones a vecinos que presenciaron el episodio o pueden aportar información sobre las circunstancias del hecho.

La familia del niño

Tras conocerse la imputación, se vivieron momentos de tensión en el barrio. Según informó ElDoce, vecinos se concentraron frente a la vivienda de la familia propietaria de los perros para reclamar por lo sucedido, mientras que la mamá del niño también se acercó al lugar para exigir respuestas.

"Quiero saber quiénes son. Por qué son así tan crueles. Dicen que mi hijo se metió en una propiedad privada. Mi hijo tenía tres años, estaba jugando. A mi hijo nadie me lo devuelve, nadie", expresó Brenda, madre del pequeño, en declaraciones difundidas por ElDoce.

Durante la protesta también hubo un intercambio entre vecinos y una familiar del imputado, quien aseguró que los perros habían sido criados con fines de protección tras un hecho de inseguridad. La explicación provocó el rechazo de quienes se encontraban en el lugar.

"No son perros de pelea. ¿Sabés por qué los crié? Acá en la puerta a mi marido lo agarraron unos choros, lo tiraron y lo robaron", sostuvo una integrante de la familia.

La respuesta generó una fuerte reacción de los vecinos. "No tiene la culpa un nene de tres años. Tiene que sacarlos", reclamó una mujer durante la manifestación, mientras otros exigían que los animales fueran retirados del barrio.