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Murió un niño de 3 años tras ser atacado por un pitbull en Córdoba

El menor sufrió gravísimas heridas en el rostro y el cuello luego de ser mordido por un perro de un vecino en barrio Villa La Lonja. Fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero los médicos no lograron salvarle la vida.

ataque de pitbull en Goya
El ataque ocurrió el viernes por la noche en una vivienda. | Gentileza
Perfil Redacción Córdoba
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Un niño de 3 años murió este domingo por la tarde en la ciudad de Córdoba después de ser atacado por un perro de raza pitbull en barrio Villa La Lonja. El pequeño sufrió heridas de extrema gravedad y, pese a ser asistido de urgencia, falleció poco después de ingresar a la Clínica Vélez Sarsfield.

De acuerdo con la información policial, el ataque ocurrió en circunstancias que todavía son materia de investigación. El menor presentaba lesiones severas en el rostro y el cuello, provocadas por las mordeduras del animal.

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Qué se sabe del ataque

Según relataron familiares de la víctima a los investigadores, el niño estaba en la calle al momento del ataque. Sin embargo, aún no se informó cómo se produjo el contacto entre el menor y el animal ni si el perro se encontraba suelto al momento del hecho.

Esos aspectos forman parte de la investigación que busca reconstruir la mecánica del ataque.

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