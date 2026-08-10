Murió un niño de 3 años tras ser atacado por un pitbull en Córdoba

Un niño de 3 años murió este domingo por la tarde en la ciudad de Córdoba después de ser atacado por un perro de raza pitbull en barrio Villa La Lonja. El pequeño sufrió heridas de extrema gravedad y, pese a ser asistido de urgencia, falleció poco después de ingresar a la Clínica Vélez Sarsfield.

De acuerdo con la información policial, el ataque ocurrió en circunstancias que todavía son materia de investigación. El menor presentaba lesiones severas en el rostro y el cuello, provocadas por las mordeduras del animal.

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Qué se sabe del ataque

Según relataron familiares de la víctima a los investigadores, el niño estaba en la calle al momento del ataque. Sin embargo, aún no se informó cómo se produjo el contacto entre el menor y el animal ni si el perro se encontraba suelto al momento del hecho.

Esos aspectos forman parte de la investigación que busca reconstruir la mecánica del ataque.