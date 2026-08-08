Camino al 2027: LLA diseña estrategias en Córdoba ante la hipótesis de una elección provincial en marzo

Las piezas del tablero político de 2027 podrían comenzar a moverse antes de lo previsto. En base a trascendidos y también a fuentes propias, en las filas de La Libertad Avanza (LLA) manejan con fuerza una lectura que va tomando cuerpo: la inminente visita del Papa León XIV a la provincia de Córdoba, el próximo mes de noviembre, podría actuar como disparador para que los comicios provinciales se realicen a mediados de marzo de 2027.

Entienden que la idea del Panal es votar lo más lejos posible de las elecciones presidenciales para evitar que la disputa tome ejes nacionales de discusión, que no le convendrían al oficialismo provincial, frente a un electorado muy proclive a respaldar a Milei en las batallas nacionales.

De confirmarse esa jugada, los armadores libertarios evalúan que los tiempos se acortarán drásticamente y habrá menos espacio para las tradicionales y complejas ingenierías electorales.

En ese marco y en estricto off, desde los búnkeres violetas aseguran que no habrá margen para internas prolongadas y que el candidato saldrá sin vueltas de lo que marquen las encuestas, entre dos opciones bien definidas: Gabriel Bornoroni y Luis Juez.

En las filas libertarias tampoco desatienden los movimientos del escurridizo Rodrigo de Loredo. Si bien aseguran que el diputado nacional “tiene las puertas abiertas”, observan con detenimiento lo que pasa en el radicalismo y expresan su preocupación por la compleja interna que se vive en el seno del centenario partido.

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Desembarcos y nueva dinámica territorial

Para lo que viene, la estrategia territorial dejará atrás las recorridas aisladas por ciudades para pasar a una escala mayor: el desembarco departamento por departamento, fortaleciendo el vínculo con dirigentes de cada uno de esos enclaves geográficos.

Además, la otra gran apuesta serán las visitas de peso nacional, una metodología que dio buenos resultados en el tramo legislativo, cuando el gran ganador fue el hasta entonces desconocido Gonzalo Roca.

En esa línea, Bornoroni se prepara para recibir una fuerte señal de apoyo desde la Rosada. La próxima semana llegarán dos pesos pesados del gabinete nacional: la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, quienes disertarán en la Bolsa de Comercio de Córdoba el lunes y el miércoles, respectivamente.

Modo Bornoroni

Para capitalizar las interacciones y el feedback de los cuestionamientos que el jefe de bloque en Diputados viene recibiendo en la plataforma web queabusocba, el precandidato lanzará su propio streaming denominado “Modo Bornoroni”, con el que buscará engordar su volumen político y apuntar de lleno a un electorado joven a través de la web y las redes sociales.

El factor intendentes

La expansión territorial de Bornoroni también tiene la mira puesta en los jefes comunales, utilizando herramientas concretas de gestión como el acceso al crédito para los municipios. En ese marco, en las últimas semanas articuló dos encuentros orientados a destrabar financiación en épocas de vacas flacas: uno con directivos del Banco Nación y otro con autoridades del Bice, de los que participaron unos 80 intendentes en el primer mitin y más de 50 en el segundo. Si bien todos los participantes se encargaron de remarcar que fueron convocatorias puramente de gestión, a nadie le pasó desapercibida la lectura política detrás de quiénes asistieron y quiénes decidieron pegar el faltazo.

Las cartas del 2027 empiezan a mostrarse sobre la mesa y los tiempos políticos podrían acelerarse de golpe si se confirma que la fecha elegida para las urnas provinciales cae a mediados de marzo.