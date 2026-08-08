Nuevo juez electoral y el supuesto caballo del comisario que terminó como caballo de Troya

La provincia de Córdoba tiene el primer juez electoral elegido por el Consejo de la Magistratura, que sucederá a Marta Vidal. Guillermo Arias encabezó el orden de mérito del concurso que finalizó la semana pasada, no exento de polémicas instaladas desde varios sectores de la oposición.

Por un decreto provincial, el gobernador se autolimita y propone al postulante mejor ranqueado en el orden de mérito elaborado por el Consejo en todos los concursos para jueces, fiscales, camaristas y defensores públicos. No hay suspenso en la decisión.

El orden de mérito con Arias a la cabeza echó por tierra la teoría del senador nacional Luis Juez sobre las chances reales del juez de San Francisco, Carlos Ignacio Viramonte. En realidad, Guillermo Arias —quien pronto dejará su despacho como secretario legislativo— fue el nombre que sonó desde el mismo momento en que el Consejo de la Magistratura convocó el concurso. Un tapado con chances reales.

¿Por qué Luis Juez cuestionó las posibilidades de Viramonte y no de Arias? Solo él lo sabe. Pero en la rosca política la predicción de un “caballo del comisario” puede hacer naufragar sus posibilidades de llegar a buen puerto. En el examen escrito, Viramonte sobresalió por sobre el resto. Sacó 36 puntos en el examen y 11,40 en los antecedentes. Sin embargo, el escaso porcentaje que le asignaron los consejeros en la entrevista personal, lo bajó al quinto lugar. “Lo tiraron como caballo de Troya”, interpretó una fuente consultada por Perfil CÓRDOBA.

Carlos Viramonte, el juez civil de San Francisco, fue señalado por Luis Juez como ‘el favorito’.

Hay quienes sostienen que Luis Juez, vocero de un tándem con el radicalismo, interpretó que Viramonte era el único que podía hacerle sombra al constitucionalista Diego Frossasco, el candidato de ese sector.

Otra teoría sostiene, en términos futbolísticos, que su señalamiento al juez de San Francisco en la práctica hizo que Viramonte ‘se lleve todas las marcas’ y no se mire a quien finalmente resultó ganador de la compulsa.

En pandemia, el entonces juez civil de Huinca Renancó —después fue titular del Juzgado de San Francisco— se hizo conocido por publicar en redes sociales las estadísticas del trabajo de su tribunal.

Cómo se elabora el orden de mérito.

El puntaje surge del desempeño de cada candidato o candidata en un examen escrito, de los antecedentes académicos, profesionales y laborales que presenta y de la entrevista personal.

Quienes quedaron mejor calificados son: Guillermo Arias, Diego Frossasco, María Emilia Mimessi, María de los Angeles Nallin y Carlos Ignacio Viramonte.

Guillermo Carlos Arias —quien será nombrado próximo juez electoral de Córdoba— no lideró ninguna de las tres categorías individuales (fue tercero en el examen, segundo en antecedentes y segundo en la entrevista), su rendimiento equilibrado y de alto nivel en todas las etapas le permitió obtener el primer lugar con un total de 85,06 puntos.

El caso de la secretaria electoral María Emilia Mimessi es notable ya que, a pesar de tener los antecedentes más bajos del grupo de los cinco primeros (9,70 puntos), su excelente desempeño en la entrevista (40 puntos) fue el factor determinante que la catapultó al tercer lugar del orden de mérito.

El examen no lo es todo. Carlos Ignacio Viramonte, a pesar de haber brindado el examen escrito más brillante (36 puntos), quedó relegado al quinto puesto debido a que obtuvo la calificación más baja en la entrevista personal (29 puntos) entre los primeros seis aspirantes, lo que demuestra que el jurado dio un peso significativo a la instancia de evaluación oral.

Diego Luis Frossasco logró el segundo lugar apoyado fundamentalmente en sus antecedentes. Su ventaja de casi cinco puntos en este rubro sobre otros candidatos (como Nallin o Mimessi) le permitió mantenerse en los puestos de vanguardia a pesar de tener un examen escrito más conservador (28 puntos).

María Marta Cáceres de Bollati, vocal del Tribunal Superior, preside el Consejo de la Magistratura, el organismo que realiza los concursos.

Cómo fue la votación después de la entrevista personal

El Consejo de la Magistratura de Córdoba, a diferencia del nacional, no permite ver en directo ni diferido las entrevistas personales ni el debate del plenario, cuando elabora el orden de mérito en los concursos para cubrir cargos de la Justicia provincial y los ministerios Público Fiscal y de la Defensa.

Al examen escrito se le asigna un código. Los sobres con los resultados de la prueba y de los antecedentes, con sus respectivas calificaciones, se abren después de que los consejeros califican a los candidatos por su desempeño en la entrevista personal.

Para conocer cómo se desarrolló el debate en el concurso para juez electoral, Perfil CÓRDOBA contactó a cuatro fuentes.

Dos conclusiones salientes: hubo consenso, la candidatura de Arias logró apoyo de todos los sectores representados en el organismo. Otra nota distintiva fue la sorpresa cuando se abrieron los sobres con los puntajes de las dos instancias previas. Un ejemplo de ello fue Mimessi. La secretaria electoral obtuvo el máximo puntaje en la entrevista, 40 puntos, pero sus antecedentes no la ayudaron para quedar primera.

A Viramonte le preguntaron sobre su cercanía con Llaryora. El juez negó conocerlo.

Sobre la figura de Frossasco, un constitucionalista con sólidos antecedentes profesionales y académicos, respondió con gran solvencia, aunque uno de los consejeros deslizó que hubo preguntas para dilucidar información confusa que presentó sobre su patrimonio.

Por la envergadura del cargo que se eligió, estuvieron presentes veedores de los Colegios de Abogados de Capital y del interior y de la Asociación de Magistrados. Para los consejeros, esa situación le dio transparencia al proceso.