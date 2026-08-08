Un millón de personas y un operativo de seguridad sin precedentes: la trastienda de la llegada de León XIV

La confirmación oficial de que el Papa León XIV incluirá a Córdoba en su gira por Argentina en noviembre próximo, ha puesto en marcha un complejo engranaje institucional y político. A casi cuatro décadas del antecedente de 1987, la provincia se prepara para gestionar una movilización humana que será de proporciones históricas, con estimaciones que sitúan la concurrencia entre los setecientos mil y el millón de asistentes.

El predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se perfila nuevamente como el epicentro de las concentraciones masivas, replicando el simbolismo del paso de Juan Pablo II. Sin embargo, el contexto actual, el hecho de que sea un día lunes, y un escenario complejo en materia social y económica requerirá de un trabajo mancomunado y articulado de distintos estamentos para responder a las exigencias de los protocolos internacionales del Vaticano.

Las avanzadas de seguridad que ya recorrieron el territorio nacional han comenzado a delimitar los requerimientos para un esquema que incluirá tanto actos multitudinarios como traslados terrestres urbanos.

“La gente nos llama para ofrecerse a trabajar”.

Para la Iglesia local, la visita de León XIV representa un acontecimiento de fuerte impacto comunitario. El presbítero Munir Bracco, vocero del Arzobispado de Córdoba, no ocultó los sentimientos con que viven este momento: “Estamos felices y con mucha alegría por todo lo que significa para los católicos, que el sucesor del apóstol Pedro, el pastor de la iglesia universal venga a Córdoba, lo percibimos en la gente. Desde que se hizo oficial, a muchos les evoca el recuerdo de la histórica visita de Juan Pablo a Córdoba; me han llegado cientos de mensajes, entre ellos el de una mamá que sus niños ya están haciendo dibujitos para entregarle al Papa”, narró.

El referente arquidiocesano detalla también la respuesta espontánea de la ciudadanía frente al anuncio y repasa los pasos formales de la planificación: “Mucha gente llamó para ofrecerse a trabajar generosamente y desinteresadamente. Es un impulso para la fe, movilización de gente de trabajar, involucrarse, y nos hace mucho bien”.

Bracco contó pormenores respecto a cómo se gestó esta visita: La conferencia episcopal hace la invitación oficial para que el Papa venga; luego cuando la Santa Sede lo analizó, envió una avanzada del Vaticano, encabezada por un obispo, por gente de seguridad que recorrieron Buenos Aires, Luján y Córdoba, y allí se presentó un informe”.

En cuanto al objetivo pastoral de la visita, señaló: “Viene a encontrarse con el pueblo argentino y cordobés. Nos gustaría que nos traiga una palabra de esperanza en una sociedad herida, por muchas situaciones, injusticia social, enfermedades, discapacidad, que nos traiga una palabra de aliento, fe, esperanza, y comprometerse con los que más sufren”.

Operativo de seguridad sin precedentes.

La magnitud del evento generará un operativo dantesco para que todo sea en paz. El ministro de Seguridad de la provincia Juan Pablo Quinteros, detalló cómo se preparan tras la confirmación: "Estamos trabajando hace más de un mes con esta posibilidad. A fines de junio, equipos especializados de la seguridad papal recorrieron los puntos neurálgicos de la ciudad para evaluar posibles trazados y escenarios”, indicó.

Aunque el itinerario definitivo se oficializará a mediados del próximo mes, Quinteros confirma los lineamientos generales: “Está confirmada la actividad en FAdeA y una actividad en la Catedral, con lo cual va a recorrer toda la ciudad, algo que se hará vía terrestre”.

Quinteros descartó la posibilidad de movilidad ciudadana vía aire: “Queremos y ellos también quieren que la gente lo vea. El Papa viene a estar con la gente, es un evento de toda la Iglesia, es nuestro, es de los fieles. Tiene que estar con la gente”.

La complejidad del despliegue radica fundamentalmente en los volúmenes previstos de concurrencia. “Este va a ser el evento más importante de la historia de Córdoba, no va a haber existido algo más grande. Tenemos un piso de 700 mil personas y un techo que no se sabe pero que puede rondar en el millón de personas. Eso requiere mucha logística. Son 12 Kempes juntos”, dimensiona el ministro quien dijo que habrá operativos no sólo en Capital, sino también en todas las rutas de la provincia.

Unión nacional.

Mariano Almada, secretario de Relaciones Institucionales y Culto del Gobierno de Córdoba consideró que “es un evento histórico para la provincia por la envergadura mundial que tiene la llegada del Papa León XIV", y destacó la figura del arzobispo Ángel Sixto Rossi quien propuso a Córdoba para ser sede de este desembarco.

Almada profundiza en el trasfondo político del viaje pontificio: “El Papa Francisco, el Papa de la periferia no pudo estar en Argentina, pero hizo un trabajo que era necesario para esta llegada. Lo más importante es que sea un motivo de unión nacional. En estos momentos, es necesario salir de las antinomias, de la grieta y para que todos hagamos nuestro aporte”.

Por último, Almada resaltó la vigencia de los ejes temáticos que impulsa la máxima autoridad eclesiástica: “Hay un tema de mucha actualidad, su última encíclica habla de los desafíos de la Inteligencia Artificial, son temas muy actuales, muy modernos por lo cual hay mucha expectativa por sus palabras. Me tocó estar en 1987 y la ciudad está a la altura para recibir al Papa y no es azaroso que llegue a Córdoba”, completó.