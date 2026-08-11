Caso Agostina Vega: habló la hija de Soledad Andreani y aseguró que su madre está "injustamente detenida"

La hija de Soledad Andreani, la mujer detenida e imputada por presunto encubrimiento del femicidio de Agostina Vega, aseguróque su madre es inocente y cuestionó la investigación judicial.

En diálogo con El Doce, sostuvo que Andreani no sabía lo que había hecho Claudio Barrelier, principal acusado del crimen, y afirmó que el único motivo por el que permanece presa es haberle prestado el auto que luego fue utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente.

La joven, cuya identidad se mantiene bajo reserva, sostuvo que Andreani desconocía lo ocurrido y afirmó que siempre colaboró con la investigación. "Mi mamá se encuentra mal, nos extraña y quiere salir, y ella sabe que está injustamente encerrada", expresó.

De la misma forma, aseguró que la imputación se basa únicamente en que su madre le facilitó el vehículo a su pareja, Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio. "La acusan de saber lo que hizo Claudio Barrelier sin pruebas. La única prueba es que le haya prestado el auto a su pareja", afirmó.

"Era común que él dejara a mi mamá en su trabajo, se llevara el auto y después la fuera a buscar cuando ella terminaba de trabajar", relató.

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Según indicó, Barrelier utilizaba con frecuencia el Ford Ka y contaba incluso con autorización para conducirlo. "Era normal que él tuviera el auto. Por eso mismo mi mamá le sacó una cédula azul para que pudiera manejarse tranquilo", señaló.

"Mi mamá es inocente, está detenida injustamente. Si la Policía hubiera hecho bien su trabajo...". En ese sentido, recordó la primera versión que dio Barrelier ante los investigadores. "Cuando este innombrable fue a declarar y contó la historia del auto rojo, lo tendrían que haber detenido", sostuvo.

"Si a él lo hubieran tenido demorado y comprobaban que era mentira lo que dijo, a la nena la encontraban en su casa y el nombre de mi mamá no salía en ningún lado", aseguró.

Ya son seis los detenidos por el crimen

En los últimos días, la Justicia ordenó la detención de Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, un matrimonio que alquilaba una habitación en la vivienda de Barrelier. Ambos fueron imputados por encubrimiento agravado.

De acuerdo con la investigación, una pericia acústica determinó que las personas que permanecían en la casa durante la madrugada del crimen habrían podido escuchar lo ocurrido, un elemento que fue considerado por la fiscalía al avanzar con las imputaciones.

Además de ellos, también permanecen detenidos Andreani, Osvaldo Fassetta y Marianela Palmero, todos acusados de encubrimiento agravado.

Según estableció la autopsia, Agostina fue asesinada durante la madrugada del 24 de mayo. Su cuerpo fue encontrado seis días después, el 30 de mayo, en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba. Mientras continúan las medidas de prueba, la causa sigue avanzando para determinar el grado de participación de cada uno de los imputados.