Impacto en locales comerciales de Córdoba: la vacancia creció y casi 1 de cada 7 está vacío

Uno de cada siete locales comerciales en Córdoba está vacío y la vacancia saltó del 7,7% al 13,7% entre junio y julio, según reveló el último Monitor de Actividad Inmobiliaria, elaborado mensualmente por el Centro de Estadísticas Inmobiliarias (CEI) del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI).

El dato encendió la alarma ya que es “la suba mensual más pronunciada de toda la serie histórica relevada por el CEI”.

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Saltó la vacancia en los locales comerciales

Lucas Péndola, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, sostuvo que “que uno de cada siete locales esté vacío en Córdoba es un dato que tiene que preocupar más allá del sector inmobiliario”.

“Nosotros medimos propiedades, pero atrás de cada local vacío hay un comercio que cerró o que nunca llegó a abrir. Es una señal de alerta sobre la actividad económica que no podemos dejar pasar. Y conviene mirarla junto con lo que pasa en las viviendas: nunca hubo tantas propiedades disponibles para alquilar como hoy, pero esa oferta todavía no se traduce en más operaciones”, advirtió.

“El desafío ya no es la falta de propiedades, es reactivar la decisión de alquilar, de comprar y de invertir en un local”, enfatizó Péndola.



“El salto no es un dato aislado: en el mismo mes, el cumplimiento de pago entre inquilinos comerciales también se resintió. El 93,3% pagó el total del alquiler, 2,2 puntos menos que en junio, mientras el impago trepó al 4,1%. La lectura del CPI es clara: cuando los locales se vacían más rápido que las viviendas, el dato ya no habla sólo del mercado inmobiliario, sino de la actividad económica y el consumo en la provincia”, señala un comunicado de la entidad.

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Qué pasó con los alquileres de viviendas

“El fenómeno conviene mirarlo en contraste con lo que pasa puertas adentro de las casas: el mercado inmobiliario de Córdoba atraviesa además una paradoja que el informe expone con datos propios”, señala el informe.

“El stock de inmuebles habitacionales destinados al alquiler fue en julio un 91,9% superior al promedio registrado entre septiembre y diciembre de 2023 —el período previo a la desregulación del mercado— y superó así el nivel que tenía cuando la anterior Ley de Alquileres estaba plenamente vigente. Pero ese récord de oferta convive con una fuerte retracción en la cantidad de operaciones: en junio, las compra-ventas de inmuebles cayeron 38,4% y los alquileres cayeron 45,4%, en ambos casos comparado con el mismo mes de 2025”, precisa el estudio.

Y luego completa: “El cumplimiento de pago en el segmento habitacional se mantiene sólido: el 97% de los inquilinos abonó el total del alquiler en julio”.

Además “el comportamiento de pago desmiente cualquier relato de incumplimiento generalizado”.

“En el segmento habitacional, el 97,0% de los inquilinos abonó el monto total del alquiler en julio, el 1,1% hizo un pago parcial y sólo el 1,9% no pagó —aunque este último porcentaje subió 1,1 puntos respecto de junio—. En el segmento comercial, el cumplimiento total fue del 93,3%, con un impago del 4,1% (+2,2 puntos). Son subas leves, no un quiebre: la base de cumplimiento sigue siendo alta en ambos segmentos”, detalla la investigación.

"Las operaciones de nuevos alquileres siguen cerrando por encima del valor de los contratos vencidos: +35,7% en departamentos, +27,4% en casas y +17,5% en locales comerciales durante julio”, asevera el informe.

Aunque después aclara: “Pero cuando esos incrementos se ajustan por inflación (IPC INDEC), el panorama cambia: en julio, el incremento real de los alquileres de casas fue negativo (-4,7%), el de locales comerciales también (-12,1%), y el de departamentos fue apenas positivo (+1,5%). Es decir, los valores nominales siguen subiendo, pero en poder adquisitivo real ya no le ganan —o le ganan mucho menos— a la inflación”.