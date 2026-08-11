Chofer de aplicaciones: "Hoy tenemos una sobre oferta de conductores"

Pablo León, presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos, afirmó que hay “una sobre oferta de conductores” de aplicaciones como UBER, Didi y Cabify.

“Hace cinco años que estoy trabajando como chofer de aplicaciones y me dedico exclusivamente a esto desde que arranqué. Es lo que hago para vivir”, agregó.

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Chofer de aplicaciones

“Antes venía de otros trabajos, llegué a tener un bar pero pasaron cosas y derivé en ese momento en esta opción que me pareció muy rentable, redituable”, contó en diálogo con Ernesto Tenembaum de Radio con Vos.

“La situación ahora se ha complejizado mucho, hay un montón de aristas. El ingreso de una masa grande de choferes en estos últimos años, el crecimiento fue exponencial”, aseguró León.

Y luego completó: “Sumado a eso los bajos requisitos que tienen las aplicaciones para el ingreso, hoy tenemos una sobre oferta de conductores”.

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“Para los nuevos no es rentable”

“Para los nuevos en general no es rentable, para los que tenemos un poco de experiencia podemos ir buscándole siempre la vuelta para que de alguna manera sea rentable”, diferenció.

“Los viejos ya tenemos experiencia, ya hemos pagado ´derecho de piso´, esa experiencia de cómo trabajar, de cómo movernos o de qué días y horarios aprovechar, cómo trabajar con los bonos, con las tarifas, trabajar sobre los costos operativos, saber qué viajes podemos tomar, qué nos conviene más”, detalló León.

Y por último concluyó: “Los nuevos no tienen nada de ese conocimiento y lo peor para ellos es que entran con desesperación por una cuestión de necesidad”.