El futbolista argentino detenido por ICE será llevado a una cárcel de máxima seguridad en Florida

El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, lleva cinco días detenido en Florida después de ser separado de un vuelo interno por agentes de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos. El jugador del Miami United FC fue arrestado cuando se dirigía a Los Ángeles junto a su equipo y será trasladado a una cárcel de máxima seguridad para inmigrantes en espera de que se fije una fianza que le permita recuperar la libertad.

Según relató su entorno, tres agentes vestidos de civil le indicaron inicialmente que se trataba de un procedimiento de rutina que no demandaría más de diez minutos. Sin embargo, el futbolista terminó detenido y, desde el jueves 6 de agosto, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

Pourrain vive en Estados Unidos desde 2019. Ingresó al país con una visa de turista y posteriormente inició un trámite para regularizar su situación migratoria. De acuerdo con su defensa, la solicitud de su residencia permanece pendiente (aunque no fue rechazada); el futbolista cuenta con un permiso de trabajo, una identificación del estado de Florida y no registra antecedentes penales.

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Las autoridades dispusieron su detención al considerar que su situación migratoria no se encontraba completamente regularizada. La medida tiene carácter cautelar mientras avanza el proceso.

El argentino pasó primero por el centro de procesamiento de ICE en Miramar, Florida. Luego fue derivado al Krome Detention Center, una instalación de máxima seguridad para inmigrantes, donde continuará detenido a la espera de que se determine una eventual fianza.

Su abogada, Regina de Moraes, cuestionó la decisión de las autoridades y sostuvo que el caso se encuentra en una “área gris de la ley de inmigración”.

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La representante legal también cuestionó los controles migratorios realizados en vuelos domésticos dentro de Estados Unidos. Según afirmó, se trata de una práctica reciente que comenzó hace apenas una semana y que amplió considerablemente el alcance de este tipo de detenciones. “La fianza mínima es de u$s1.500, pero en un caso como el de Matías estimo que podría ubicarse entre u$s3.000 y u$s5.000”, explicó De Moraes.

Para concretar el pago, según detalló la abogada, será necesario que intervenga un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente y que un juez de inmigración autorice previamente la medida.

La letrada se mostró optimista sobre una posible liberación en el corto plazo. Una vez aprobada y abonada la fianza, Pourrain podría abandonar el centro de detención en cuestión de horas, aunque el proceso migratorio no finalizaría con su salida, explicó.

El respaldo del Miami United FC

Desde que se conoció la detención, el Miami United FC manifestó públicamente su respaldo al jugador y aseguró que puso a disposición recursos legales para acompañarlo a él y a su familia.

“El Miami United FC quedó profundamente impactado por la detención de nuestro jugador Matías Pourrain antes de su marcha a Los Ángeles. Desde el primer momento, el Club ha estado completamente al lado de Matías y su familia, proporcionando apoyo legal, poniendo a disposición un abogado y manteniendo un contacto constante con su familia", expresó la institución,

Estamos cooperando con todas las partes implicadas y haciendo todo lo posible para ayudar a resolver esta situación de la mejor manera posible. Matías no solo es un futbolista excepcional, sino una persona aún mejor y una parte importante de la familia del Miami United. Sus compañeros, entrenadores, personal y todo el Club están firmemente detrás de él y de su familia. Estamos contigo, Matías“, cerraron.

El pedido de ayuda de su antiguo club

El caso también generó una reacción del Club de Lyon FC, institución en la que Pourrain jugó anteriormente y que actualmente compite en una categoría superior a la del Miami United dentro del sistema de ligas estadounidenses.

En una primera publicación, el club pidió difundir la situación y ayudar a que el futbolista pudiera regresar a su casa. En el mensaje, sostuvo que Pourrain había ingresado legalmente a Estados Unidos, que tenía un caso de asilo pendiente, un permiso de trabajo válido y que no tenía antecedentes penales.

“Matías no es un criminal. Es un hijo, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo y alguien profundamente querido por quienes le rodean”, escribió el Club de Lyon FC.

La institución también remarcó que el futbolista había construido su vida en Estados Unidos durante los últimos años y pidió que su historia tuviera mayor difusión mientras su abogado trabaja para conseguir su liberación.

Más tarde, el club agradeció a quienes acompañaron al jugador y destacó especialmente el respaldo del Miami United FC. “Matías siempre será parte de la familia y de la historia de Club de Lyon FC. Estamos con vos, Matías”, publicó.

Por ahora, Pourrain continúa detenido en Florida. Mientras su defensa busca avanzar con el pedido de fianza, sus clubes y su entorno mantienen la presión pública para que el futbolista pueda recuperar la libertad y continuar su proceso migratorio fuera de prisión.

RM