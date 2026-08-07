Trump endurece su política migratoria con un decreto contra el "turismo de nacimiento"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto destinado a combatir el denominado "turismo de nacimiento", una práctica por la cual mujeres extranjeras viajan al país para dar a luz y permitir que sus hijos accedan a la ciudadanía estadounidense por haber nacido en ese territorio.

La nueva orden ejecutiva busca reforzar los controles migratorios mediante la denegación de visas a personas que las autoridades sospechen que ingresan con ese propósito, así como a quienes integren u organicen redes dedicadas a facilitar este tipo de viajes.

"En los últimos años hemos visto organizaciones que traen de manera sistemática a miles de personas para que den a luz en Estados Unidos con el único fin de obtener la ciudadanía para sus hijos", sostuvo Trump durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval. Según explicó, el decreto pretende desarticular esos mecanismos y fortalecer los controles consulares.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La decisión llega poco más de un mes después de que la Corte Suprema ratificara la vigencia del derecho de ciudadanía por nacimiento, al rechazar un intento previo de la administración republicana para limitar ese beneficio a los hijos de inmigrantes en situación irregular. En ese fallo, el máximo tribunal recordó que la Enmienda 14 de la Constitución garantiza la ciudadanía a quienes nacen en territorio estadounidense, salvo excepciones muy específicas.



La legislación vigente ya habilita a los funcionarios consulares a negar una visa cuando consideran que el solicitante pretende viajar a Estados Unidos exclusivamente para dar a luz. Sin embargo, los críticos sostienen que muchas futuras madres ingresan con visas de turismo sin declarar ese objetivo.

El asesor presidencial Stephen Miller aseguró que el nuevo decreto también permitirá impedir el acceso a la ciudadanía por nacimiento a hijos de integrantes de organizaciones terroristas extranjeras y de personas que actúen en representación de gobiernos extranjeros. A su entender, la medida evitará que quienes "no deberían acceder a ese beneficio" puedan obtenerlo.

La iniciativa se inscribe en la estrategia migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, que incluye el endurecimiento de los controles fronterizos, la expulsión de inmigrantes indocumentados y la eliminación de programas de protección temporal para ciudadanos de distintos países.