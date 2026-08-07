Flávio Bolsonaro culpó a Lula por la crisis con Argentina, le dedicó durísimas críticas y le mandó un mensaje de apoyo a Milei

El senador brasileño Flávio Bolsonaro se mostró muy crítico con la decisión del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina y acusó directamente al mandatario brasileño por el deterioro del vínculo bilateral, aprovechando para apoyar la postura de Javier Milei, a quien definió como "mi estimado amigo".

En un largo posteo que publicó en su cuenta de X, el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro dejó clara su postura. El texto comienza diciendo: “Repudio enérgicamente la decisión del gobierno de Lula de rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina —una nación hermana, nuestro mayor socio comercial en Sudamérica y un amigo histórico del pueblo brasileño”.

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Para luego sumar: “Romper con Buenos Aires no era inevitable: es el resultado directo de una política exterior ideologizada y confrontacional que en apenas unos meses ha fabricado crisis con tres países de nuestra región —Estados Unidos, nuestro mayor socio en el hemisferio, Paraguay, un vecino y aliado histórico, y ahora Argentina. Ningún gobierno en la historia reciente ha logrado aislar tanto a Brasil en tan poco tiempo”.

Bolsonaro afirma que “una vez más, la retórica de ‘defender la dignidad nacional’ se utiliza como instrumento de propaganda. La soberanía y el prestigio de Brasil no se protegen con alardes electorales y rupturas diplomáticas. Se protegen con una economía fuerte, una capacidad real de negociación y una política exterior comprometida con los intereses permanentes de la Nación —no con la vanidad de quien detenta el poder. La escalada es unilateral”.

Javier Milei junto a Flávio Bolsonaro

La opinión de Bolsonaro sobre el proyecto del Foro de São Paulo

En ese punto, el candidato a presidente afirma: “La verdadera razón de esta desesperación es evidente. El proyecto del Foro de São Paulo se está derrumbando en toda América Latina. Los regímenes que patrocinó —sostenidos por el narcotráfico y la represión— trajeron miseria, éxodo y violencia a sus pueblos, y ahora caen uno por uno. Lula ve desmoronarse a sus aliados y reacciona rompiendo con los vecinos que eligieron la libertad”.

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Y agrega: “El precio de esta irresponsabilidad no lo pagarán quienes la causaron. Lo pagarán los agricultores, fabricantes, exportadores y trabajadores brasileños, que dependen de estas relaciones para producir, vender y crear empleos —y que no tuvieron parte en las decisiones políticas que provocaron esta crisis”.

Lula Da Silva

Las próximas elecciones en Brasil y el mensaje para Milei

Bolsonaro aseguró que que triunfará en las próximas elecciones: “El próximo país en liberarse de este proyecto fallido será Brasil. A partir de 2027, volveremos a tratar a nuestros vecinos como socios, no como adversarios ideológicos, y reconstruiremos puentes con Argentina, Paraguay, Estados Unidos y toda nación libre de nuestro continente”.

Posteo de Flávio Bolsonaro apoyando a Milei y cuestionando a Lula

Y cierra su mensaje escribiendo: “Al pueblo argentino, y especialmente al presidente Milei, mi estimado amigo, le dejo este mensaje: esta crisis no es entre nuestras naciones —es obra de un gobierno en sus últimos días. Habrá paz y prosperidad para nuestros pueblos”.

HM