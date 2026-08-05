Flavio Bolsonaro piensa enfocar su campaña en presuntos casos de corrupción contra Lula

El ultraconservador Partido Liberal, que el sábado pasado eligió como presidenciable al senador Flavio Bolsonaro, le consiguió finalmente el candidato a vice para integrar la fórmula. Se trata de Alfredo Gaspar, un diputado peligroso para el oficialismo, que irá a recrear durante la campaña, que se inicia ahora, un ambiente plagado de denuncias de presunta corrupción en el entorno de Lula da Silva.

El personaje es abogado y ex fiscal, además de provenir de un estado provincial del Nordeste, Alagoas, que pertenece a la región que históricamente le garantizó el triunfo al actual mandatario. Fue también fiscal general en el Ministerio Público de su estado. En la dirección del PL admiten que esta selección del vice tiene un sentido específico: el congresista tuvo un papel relevante en la averiguación de los desvíos de dinero del sistema de seguridad social parajubilados (Instituto Nacional de Seguridad Social). En esa “labor investigativa” enfocó toda su búsqueda en el presunto papel jugado en esta estafa, por el hijo mayor de Lula, Fabio o “Lulinha” como se lo suele llamar por el apodo. Llegó incluso a proponer que se le iniciara el juicio, aunque no había pruebas al respecto.

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Entre los asesores de campaña del senador Flavio, hay un gran entusiasmo. Podrán utilizar las relaciones de Lulinha con funcionarios comprometidos en este caso para contraponerse a las revelaciones de las relaciones íntimas del candidato derechista con el banquero Daniel Vorcaro, preso por grandes estafas a los clientes. Es evidente que, desde ahora, el flanco de Fabio Lula da Silva será explotado al máximo.

Inclusive, porque el asunto del desvío financiero en la caja de jubilados involucra a un ex ministro importante dentro del equipo del Palacio del Planalto. Es Marco Aurelio Santana Ribeiro, que llegó a ocupar el puesto de jefe de Gabinete. Hace más de un mes, el funcionario debió salir de la Casa de Gobierno luego de haber reconocido que había recibido “un préstamo” de la lobista Roberta Luchsinger, a la que se considera una de las artífices de las estafas al sistema jubilatorio. Desde allí, el ex funcionario pasó a integrar la campaña electoral de Lula. Pero hoy también renunció a ese puesto.

El fraude en el Instituto Nacional de Seguridad Social no empezó, sin embargo, en el gobierno de Lula, quien asumió el 1º de enero de 2023. El delito el principio y desarrollo durante al gestión de Jair Bolsonaro. Por eso no resultará tan sencillo enfocar las acusaciones de corrupción contra el hijo del presidente. Pueden surgir revelaciones que no le convengan al propio Flavio; y que estas vayan a sumarse a los nuevos hechos que podrá revelar la Policía Federal, sobre los vínculos del padre Jair y de su hijo 01 (el apodo popular del senador) con el mafioso Vorcaro.

Flavio enfrentó dificultades para aumentar el número de sus probables votantes. Las últimas encuestas, inclusiva dos de ellas publicadas hoy, le dan una diferencia de 5 puntos debajo de su gran oponente. El senador ha mejorado su performance, pero todavía no puede despegarse del banquero delincuente que financió la película Dark Horse, una suerte de relato de la vida del ex mandatario.