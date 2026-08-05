Inseguridad en España: qué cambió con la inmigración y por qué la comparan con Argentina

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales, transmitida por +Perfil, la seguridad en España volvió a formar parte del debate a partir del crecimiento de la inmigración, la percepción de inseguridad y el impacto que tienen algunos hechos delictivos en ciudades como Madrid y Barcelona.

Durante el análisis, los corresponsales abordaron cómo se construye el miedo social en torno a la inmigración y diferenciaron esa percepción de la realidad cotidiana. También repasaron cuáles son las zonas donde se concentran los delitos menores y remarcaron que, pese a algunos focos de violencia, España continúa siendo uno de los países más seguros de Europa.

Cómo se construye el miedo social en torno a la inmigración

Jorge Elías cuestionó la idea de que los inmigrantes representen una amenaza laboral y ejemplificó: "Yo ya soy americano y no quiero que venga ninguno porque temo que ocupe mi lugar de trabajo, temo que me haga sombra, lo cual es una mentira absoluta que el migrante viene a robarle o va a robarle el trabajo a otro migrante".

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En ese sentido, también alertó sobre cómo se construye el miedo social y explicó que, "mentalmente vas a decir en esa esquina hubo diez robos y por esa esquina no voy a circular". Según sostuvo, la difusión permanente de determinados delitos genera una sensación de inseguridad que muchas veces supera la magnitud real del problema.

El análisis incluyó el surgimiento de grupos ciudadanos que alertan sobre carteristas en el transporte público. Al respecto, Elías describió: "Se han creado redes que van con sus teléfonos y se suben al metro y dicen pickpocket, pickpocket, es un ladrón, qué sé yo, y el tipo se tiene que bajar, que puede serlo, sí, pero también se ha creado eso, el miedo de la mujer frente al inmigrante de origen árabe, no importa de qué país sea".

Madrid sigue siendo una de las ciudades más seguras

Sobre la situación en la capital española, Marcelo Molina remarcó que Madrid continúa siendo una ciudad segura. "Madrid es una ciudad muy segura, muy segura", afirmó, aunque aclaró que los delitos menores suelen concentrarse en las zonas de mayor afluencia turística. "Donde puede haber algún tipo de arrebato, algún tipo de cosas, si es en la zona turística, obviamente, como en todos lados, principalmente en Sol, en Plaza Mayor".

No obstante, reconoció que existen focos de violencia vinculados a bandas juveniles en algunos barrios del sur madrileño. "Sí hay una violencia que fue in crescendo, que es en la zona sur de Madrid, sobre todo en la zona del Puente de Vallecas, donde hay muchos ataques entre bandas, sobre todo centroamericanas, los Maras, famosos, y grupos de chicos, o sea, Salvador, Honduras, que resuelven las trifulcas a apuñaladas, básicamente".

Aun así, Molina diferenció la situación española de la realidad argentina: "No son hechos de inseguridad como los de la Argentina, de ninguna manera, o sea, es muy raro, te puede pasar, pero es muy raro que tengas un delito grave por un teléfono o por un coche".