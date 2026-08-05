Advierten que el deterioro del vínculo con Brasil podría poner en riesgo a la industria automotriz argentina

La relación comercial entre Argentina y Brasil continúa siendo un factor determinante para la economía nacional, especialmente para la industria automotriz. Así lo planteó el economista José Castillo en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. El economista advirtió que cualquier deterioro en el vínculo bilateral podría tener consecuencias directas sobre uno de los sectores industriales más importantes del país.

Castillo explicó que Brasil constituye el principal destino de las exportaciones automotrices argentinas y recordó que esa posición responde a una política de Estado sostenida durante más de tres décadas.

"Para el sector automotriz argentino, Brasil es nuestro principal mercado exportador", afirmó. En ese sentido, señaló que Argentina enfrenta históricamente dificultades para consolidarse como un país exportador y destacó que, desde 1991, existe una estrategia que convirtió al mercado brasileño en el destino más importante y estable para la producción automotriz nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El analista sostuvo además que las manufacturas de origen industrial representan uno de los mayores desafíos para el comercio exterior argentino. Según explicó, el sector automotor constituye una excepción dentro de ese panorama gracias al esquema de integración productiva desarrollado con Brasil. En ese contexto, relativizó la idea de que las exportaciones del sector puedan mantenerse al margen de las tensiones políticas entre ambos países. Castillo consideró que esa visión desconoce el funcionamiento del régimen bilateral que regula la actividad."El pacto del mercado automotriz vence y se renueva. Y eso sí es negociación política", advirtió.

Para el economista, ese es el punto más delicado de la relación bilateral. En su análisis, una eventual interrupción del acuerdo tendría consecuencias de gran magnitud para la industria nacional. "Si se cae ese pacto, Argentina pierde la industria automotriz. Porque así está funcionando", afirmó.

Castillo también comparó el peso del vínculo con Brasil con la estrategia internacional que el Gobierno nacional busca desarrollar con otros socios, particularmente con Estados Unidos. A su juicio, esos acercamientos no generan el mismo impacto sobre las exportaciones industriales.

Según explicó, los acuerdos impulsados con otros países responden principalmente a afinidades ideológicas y, al menos por el momento, no producen un efecto equivalente sobre la actividad exportadora.

El analista, sin embargo, consideró que aún resta evaluar si las tensiones actuales tendrán consecuencias permanentes o si se trata de un episodio coyuntural. Como ejemplo mencionó una noticia conocida en las últimas horas. "La contranoticia de hoy es que se ratificó el swap con China", señaló, al sugerir que el vínculo financiero con el gigante asiático continúa desarrollándose al margen de las disputas políticas regionales.

No obstante, Castillo remarcó que la relación con China también merece atención debido al peso que tiene ese país en el comercio exterior argentino. "China mira esto muy de lejos. Ahora, si la relación bilateral es todo para perder con Argentina y es nuestro principal socio comercial, a mí me quedan dudas de si esto después repercute, ya secundariamente, sobre China", concluyó.