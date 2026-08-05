Eugenia Muzio sobre el panorama electoral: "No hay una oposición que genere una apuesta ganadora"

La estrategia política y comunicacional del gobierno de Javier Milei fue uno de los ejes de análisis en una nueva edición de Ronda de Economistas, emitida por +Perfil. Durante el programa, la periodista Eugenia Muzio sostuvo que buena parte del discurso oficial está orientado a consolidar un escenario electoral favorable para el oficialismo.

Según la analista, la narrativa económica del Gobierno se apoya en las expectativas del mercado, la percepción de fortaleza política y la ausencia de una oposición con capacidad de disputar el poder. En ese marco, también vinculó la política exterior con la construcción de ese relato de cara a los próximos desafíos electorales.

La estrategia electoral detrás del discurso económico

Muzio sostuvo que el oficialismo articula su comunicación sobre la base de una expectativa de continuidad política. "Todas las políticas del gobierno de Javier Milei y toda su comunicación económica la monta sobre un andamiaje electoral ganador", afirmó durante su análisis.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese contexto, la periodista vinculó la visita del presidente argentino al hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro con una estrategia política regional. Según señaló, el gesto también buscó reforzar la idea de que Brasil podría atravesar un proceso similar al argentino, con un nuevo avance de sectores de derecha.

Muzio explicó que esa mirada se apoya en la interpretación que hacen algunos sectores del mercado sobre los posibles escenarios electorales en ambos países. "En Brasil los precios de los bonos están que gana Lula, en Argentina los precios de los bonos están que gana Milei", sostuvo.

El rol de la oposición en la construcción del escenario político

Para la periodista, esa lectura forma parte de una narrativa que el oficialismo busca consolidar: la de un gobierno con respaldo económico y político suficiente para sostener su rumbo.

Además, consideró que la situación interna argentina está marcada por la ausencia de una alternativa opositora que logre instalarse como una opción competitiva frente al oficialismo. En ese sentido, señaló que actualmente "no hay ninguna oposición que le pueda hacer frente o que genere algún tipo de apuesta ganadora", una circunstancia que, a su entender, fortalece la posición del Gobierno y su capacidad para imponer su propia interpretación sobre la realidad política y económica.

De acuerdo con su análisis, la disputa política no se limita a las medidas económicas, sino también a la construcción de expectativas sobre el futuro electoral y a la percepción de fortaleza o debilidad de los distintos espacios políticos.