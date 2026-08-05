José Castillo criticó el uso de comparaciones con el último año de Alberto Fernández para mostrar mejoras económicas

El debate sobre la evolución de la economía y el rumbo productivo del país volvió a instalarse en una nueva edición de Ronda de Economistas, emitida por +Perfil. Durante el programa, el analista José Castillo cuestionó la manera en que el gobierno de Javier Milei presenta sus resultados económicos y advirtió sobre el uso de determinadas comparaciones estadísticas.

Según sostuvo, el oficialismo construye su discurso económico tomando como referencia el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, una metodología que, a su entender, distorsiona el análisis de la situación actual y deja de lado el debate sobre el modelo productivo de largo plazo.

Las críticas al uso de las estadísticas oficiales

Castillo planteó que esa metodología genera una distorsión en la interpretación de los datos y utilizó una comparación futbolística para explicar su posición.

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"Yo creo que a esto le agregaría el abuso de la estadística de la comparación con el último año del gobierno de Alberto Fernández", afirmó. Y agregó: "Cuando viene un director técnico y pasaron tres campeonatos más no puede hablar del promedio del cuarto campeonato para atrás".

Para el analista, el actual Gobierno ya transitó la mayor parte de su mandato y, por lo tanto, no debería limitar sus evaluaciones a la situación heredada. "Estamos en un gobierno que está en un 75% de su mandato y no puede hacer esa comparación que la hace permanentemente", sostuvo.

El debate sobre el modelo productivo argentino

Castillo consideró que el problema no se reduce solamente a una discusión sobre números, sino que expresa una diferencia conceptual más profunda sobre el modelo económico que debe adoptar la Argentina.

En ese sentido, afirmó que las críticas del presidente Javier Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del equipo económico no apuntan únicamente a los indicadores de 2023, sino a la trayectoria histórica del desarrollo industrial argentino. "Lo que cuestiona Milei, Caputo y en general el equipo económico no son los números del 2023, es toda la industrialización argentina y toda su historia", señaló.

Según explicó, allí aparece una diferencia ideológica central: el rol que debe ocupar la industria dentro de la estructura económica nacional. Castillo sostuvo que ningún país logró desarrollarse únicamente mediante un modelo basado en la producción primaria. "Ningún país del mundo se desarrolló con un modelo monoproductorio de economía", afirmó, y agregó que incluso aquellos países que tuvieron una fuerte dependencia de recursos naturales implementaron posteriormente procesos de industrialización.

Consultado sobre si el Gobierno está cuestionando un período específico de la industria argentina o al sector en su conjunto, Castillo fue contundente: "Está hablando del sector en sí, por supuesto".

El analista volvió a cuestionar el uso de determinados indicadores económicos y señaló que las comparaciones oficiales suelen tomar como referencia momentos particularmente negativos para mostrar mejoras posteriores. "Esos números brutales que pone siempre son los números del famoso mes anterior. Teníamos tanta inflación, siempre habla del último mes anterior y claro, contra eso cualquier cosa da bien", explicó.

Para Castillo, esa forma de presentar la información constituye un "abuso del estadístico", ya que, según su interpretación, selecciona una base de comparación que favorece el resultado buscado. Durante el intercambio también se recordó que la economía argentina acumula más de una década sin un crecimiento sostenido, lo que mantiene abierto el debate sobre cómo evaluar el desempeño del actual modelo económico.