Fernando Meaños sobre el conflicto diplomático con Brasil: "Argentina entró en un quiebre con su principal socio comercial"

La decisión de Brasil de retirar a su embajador en la Argentina abrió un nuevo capítulo de tensión diplomática entre ambos países y encendió alertas sobre sus posibles consecuencias económicas. En el inicio de Ronda de Economistas, por +Perfil, el periodista Fernando Meaños analizó el alcance de la medida y advirtió sobre el impacto que podría tener en la relación con el principal socio comercial argentino.

Durante el análisis, Meaños sostuvo que el conflicto excede el plano político y puede afectar el funcionamiento de sectores estratégicos vinculados al comercio exterior y la integración regional. Además, remarcó que la falta de señales de distensión genera incertidumbre sobre la duración de la crisis bilateral.

Se complica la relación comercial entre Argentina y Brasil

Fernando Meaños planteó que el conflicto trasciende el plano diplomático y afecta directamente la relación con el principal socio comercial del país. En ese sentido, sostuvo que "es un conflicto que acaba de empezar, que marca muchas diferencias, que marca muchos cambios en un aspecto clave del comercio exterior argentino y que, lamentablemente, en esta etapa, en esta instancia, no sabemos hasta cuándo puede durar".

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Asimismo, recordó que Brasil es un mercado estratégico para las exportaciones argentinas y para sectores industriales fundamentales. "La Argentina entró en un quiebre con su principal socio comercial, es decir, con un país clave donde se va, más o menos, algo así como uno de cada cinco dólares que exporta la Argentina", afirmó.

Además, Meaños destacó la importancia de la integración productiva construida durante décadas entre ambos países, especialmente en la industria automotriz. "Todas esas negociaciones que llevan tanto tiempo, todo ese trabajo detrás del Mercosur, que tiene a sus dos grandes jugadores en Brasil y en la Argentina, toda esa negociación que ha transcurrido a lo largo de las últimas décadas, con distintos gobiernos, con distintas posiciones, con más o menos afinidad, acaba de entrar en un quiebre histórico".

El origen de la escalada diplomática

Luego, manifestó que la escalada comenzó tras el viaje del presidente Javier Milei a Brasil para respaldar políticamente a Flavio Bolsonaro y su intento de visitar a Jair Bolsonaro. A partir de allí, señaló que "hubo insultos claros, hubo agresiones claras del Presidente hacia su par brasileño".

Si bien inicialmente el Gobierno argentino pareció intentar moderar la tensión, el periodista sostuvo que la situación cambió rápidamente. "El presidente Milei volvió a hablar en público, volvió a llamar ladrón a Lula da Silva, volvió a tener las mismas expresiones dando la señal absolutamente contraria", por lo que, según afirmó, no hubo intención de desescalar el conflicto.

También cuestionó el comunicado posterior emitido por la Cancillería argentina. En particular, consideró contradictorio atribuir el conflicto a Brasil cuando, a su entender, la confrontación fue impulsada desde la Casa Rosada. "Resulta ya más que extraño en el sentido de que claramente son las razones ideológicas las que llevan a Milei a salir a pelearse con Lula da Silva de esta manera", sostuvo.