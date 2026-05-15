Fernando Meaños la inflación de abril, “tiene un peso político más que relevante”

El editor de Infobae, Fernando Meaños, habló con Canal E y analizó el dato de inflación de abril publicado por el INDEC y aseguró que el 2,6% mensual “rompe la tendencia” de suba que venía registrándose desde hacía diez meses.

Fernando Meaños remarcó que el dato oficial “tiene, por supuesto, un peso político más que relevante” para el gobierno de Javier Milei porque “su caballito de batalla” es demostrar que “está venciendo la batalla contra la inflación”.

Expectativas sobre la inflación

Asimismo, explicó que el dato estuvo dentro de las previsiones oficiales y privadas. “El propio ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado que esperaba entre un 2,5 y un 2,8, los analistas privados esperaban más o menos lo mismo”, señaló.

Sin embargo, Meaños destacó que el dato central fue otro: “Este 2,6, para empezar, lo más importante es que rompe la tendencia, rompe la inercia al alza que llevaba ya diez meses”. Según detalló, la inflación venía acelerándose “desde aquel 1,5 de mayo del año pasado” hasta “el salto del 3,4 en marzo que alarmó tanto a los analistas”.

El aumento de los servicios y su disparidad con la inflación

A su vez, advirtió que los servicios siguen siendo el principal factor de presión inflacionaria. “Todo lo que tiene que ver con el transporte, la energía, el gas, la electricidad, etcétera, todo sigue estando por alrededor del 4%, es decir, claramente por encima de la inflación promedio”, afirmó.

Además, el entrevistado sostuvo que el Gobierno todavía debe avanzar con correcciones pendientes: “Ese trabajo por hacer de actualización de las tarifas y, por ende, de reducción de los subsidios, se ralentizó el año pasado por razones electorales”.

En ese sentido, remarcó que el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires continúa subsidiado: “Los que vivimos en CABA o en el conurbano seguimos pagando algo así como el 40 al 45% de lo que realmente vale el servicio”.